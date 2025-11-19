Blu Radio gana premio Simón Bolívar a mejor noticia en audio

Blu Radio fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Noticia en Audio, gracias a una investigación periodística que reveló posibles manipulaciones de lugares donde habrían sido enterradas Irma Franco y otros desaparecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia.

El trabajo, liderado el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, y Mateo Piñeros, destacó que integrantes del Ejército habrían cavado un hueco en la Escuela de Logística —donde antes funcionó el Batallón Charry Solano— justo en un punto señalado por un testigo como posible lugar de inhumación clandestina de Irma Franco, exintegrante del M-19 desaparecida tras el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985.

La comisión judicial de la JEP y expertos forenses, que realizaban labores de exhumación, se sorprendieron al encontrar la excavación hecha antes de su llegada el 3 de febrero de este año. Ese hallazgo dio pie a un incidente de desacato contra mandos militares y al inicio de nuevas investigaciones sobre un posible intento de alterar pruebas en un proceso histórico para el país.

Premio Simón Bolívar // Foto: Facebook Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Además, las revelaciones incluyeron testimonios contundentes como el del exagente de inteligencia José Leonairo Dorado, quien en entrevista exclusiva con Blu Radio aseguró que el general (r) Iván Ramírez Quintero habría ordenado el asesinato de Irma Franco y que entre los años 80 y 90 se cometieron numerosas ejecuciones y desapariciones en esa misma instalación militar, entonces sede de inteligencia.



Semanas después, el presidente Gustavo Petro pidió investigar la excavación que hicieron los militares. “No sabemos qué sacaron de ahí… es una investigación que tiene que ordenar el Gobierno nacional”, dijo el presidente.

Con este Simón Bolívar, Blu Radio reafirma su compromiso con el cubrimiento judicial y de derechos humanos, y destaca el liderazgo periodístico de Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, quienes lograron que nuevas voces, hechos y pruebas salieran a la luz en un caso que aún marca a Colombia cuatro décadas después.