Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Blu Radio  / Sociedad  / Blu Radio gana premio Simón Bolívar a mejor noticia en audio

Blu Radio gana premio Simón Bolívar a mejor noticia en audio

La investigación periodística fue liderada por el periodista Mateo Piñeros y el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina.

