Brujos intentaron hechizar a un presidente por millonaria cifra, pero no salió como esperaban

La brujería ha sido vista en distintas partes del mundo como una práctica espiritual, ancestral o de poder, pero también como un medio para causar daño.

Ese es el impresionante caso que se vivió en Zambia, al sur de África, donde dos hombres llevaron esas creencias al extremo y planearon un macabro ritual con el que, según las autoridades, pretendían asesinar al presidente de ese país.

El ritual que buscaba "hechizar" al presidente

El caso ha causado revuelo en todo el país, y es que fue revelado por las autoridades judiciales de Zambia que los dos hombres pretendían causar un daño letal al presidente Hakainde Hiciilema, luego de descubrir los elementos que pretendían utilizar en un ritual supuestamente destinado a “hechizar” al mandatario, según informaron medios nacionales.

De acuerdo con el reporte, Leonard Phiri, un jefe de aldea zambiano, y Jasten Mabulesse Candunde, de nacionalidad mozambiqueña, fueron arrestados después de que un conserje escuchara ruidos extraños en la habitación de un hotel en Lusaka, la capital de Zambia.



Al revisar el lugar, la Policía encontró un camaleón vivo dentro de una botella, la cola de un animal, 12 frascos con brebajes, polvo blanco, un paño rojo y otros objetos de rituales.



¿Cuál fue la condena?

Los hombres fueron declarados culpables de planear el uso de brujería contra el presidente y condenados a dos años de prisión con trabajos forzados, conforme a la ley zambiana contra la hechicería, una norma que se remonta a la época colonial. También deberán pagar una multa, según el fallo judicial citado por Face2Face África.

Las investigaciones revelaron que los acusados habían sido contactados por Nelson Banda, hermano del exdiputado Emmanuel “Jay Jay” Banda, quien les habría ofrecido una gran suma de dinero a cambio de realizar un ritual para afectar al presidente.

Las autoridades sostienen que el propósito del conjuro era causarle daño, aunque los detalles sobre la naturaleza exacta del ritual no fueron especificados públicamente.

Aunque parezca un hecho aislado, la brujería sigue teniendo una fuerte presencia cultural en muchas regiones del África subsahariana. En Zambia, como en países vecinos, la ley prohíbe las prácticas de hechicería y considera delito el uso o promoción de rituales con fines de daño o fraude.