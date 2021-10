“Camino de pared a pared para no enloquecer”: colombiano lleva 40 días retenido en China por COVID

John Altamirano Uribe es un profesor colombiano que viajó a China con una expectativa de trabajo en la escuela HD Bilingual School de Beijing. Sin embargo, cuando llegó a ese país fue diagnosticado con COVID-19 y a la fecha suma más de 43 días retenido en el Sixth People’s Hospital en Hangzhou porque, según los médicos, aún las pruebas dan como resultado positivo.

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Natali Ortega Jiménez, psicóloga y esposa de Jhon, calificó la historia de su esposo como una situación aterradora y dolorosa. El profesor, por su parte, pidió ayuda a las autoridades para volver a Colombia.

“El entró bien de salud y en este momento la salud mental está deteriorada. Está perdiendo peso, no recibe la luz del sol. Cada tres días le hacen pruebas COVID, las fosas nasales las tiene irritadas. Se esta atentado contra la integridad de mi esposo y contra los derechos humanos. Pedimos al Gobierno que nos ayuden a repatriarlo”, dijo.

Entretanto, Jhon, quien tiene la vacuna de Janssen, agregó: “Ha sido una experiencia bastante terrible. Es un hospital público donde las condiciones de aseo no son las más apropiadas. No he podido ver la luz del sol porque no me permiten salir del cuarto ni abrir la puerta. La salud mental ya se empieza a deteriorar”.

Jhon aseguró que se ha comunicado en varias ocasiones con el Consulado de Colombia en China, pero le informan que no pueden hacer algo para ayudarlo.

“El cónsul me ha llamado, he hablado con él en varias oportunidades, me dice que no pueden hacer nada, que tienen las manos atadas para hacer una repatriación. Hoy me llamó y me dijo que iban a intentar enviarme unos libros y comida”, señaló.

Y es que este profesor para pasar el tiempo le toca entretenerse con juegos mentales o leyendo, porque en la habitación que está el espacio es muy reducido. “Camino de pared a pared para no enloquecer. Ya empieza la salud mental a verse afectado”, manifestó.

Para finalizar, tanto Jhon como su esposa hicieron un llamado a las autoridades: que le permitan volver a Colombia en un vuelo humanitario y terminar con esa pesadilla.

