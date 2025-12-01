Campaña “A blanco y negro reciclamos” entrega vehículo reciclador y voluntariado en Zona T

El pasado 27 de noviembre, Blu Radio llevó a cabo una jornada emblemática en la Zona T de Bogotá que reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y el trabajo social. En este espacio, la emisora realizó un voluntariado de recolección de basuras junto a varios de sus periodistas y colaboradores, una actividad que se desarrolló en el marco de la exitosa campaña “A blanco y negro reciclamos con Bruno”, iniciativa creada para promover mejores prácticas de reciclaje entre los colombianos.

Durante la jornada, Blu Radio también hizo entrega oficial de un vehículo reciclador a la asociación ASSORSA, una organización conformada por recicladores que, día a día, trabajan en la recuperación de materiales aprovechables en la capital. La donación no solo fortalece su labor, sino que visibiliza la importancia de quienes sostienen el sistema de reciclaje en el país desde la primera línea. La entrega fue acompañada por el equipo de Responsabilidad Social Corporativa de Caracol Televisión, aliado fundamental de esta causa.

Para Blu Radio, comunicar temas de actualidad, entretenimiento, deportes, política y más, es tan relevante como enfrentar las problemáticas sociales y ambientales que afectan a la ciudadanía. Bajo esa premisa nació “A blanco y negro reciclamos”, una campaña innovadora que utiliza la figura de Bruno, un personaje creado con Inteligencia Artificial por LUMO Media Lab, para enseñar de manera simple y cercana cómo reciclar de forma correcta.

La campaña parte de una idea clara: reciclar bien es sencillo cuando se tienen reglas claras. Por eso, Bruno explica a la audiencia que lo limpio y seco debe ir en la bolsa blanca, mientras que lo sucio o mojado corresponde a la bolsa negra. Un código práctico, directo y fácil de recordar que busca transformar hábitos desde los hogares.



Reciclar, insiste la campaña, es mucho más que separar residuos. Es una acción que ahorra agua, energía y reduce la presión sobre un planeta cuyos recursos no son infinitos. Con esa visión, Blu Radio amplía su mensaje a través de contenidos educativos, entre ellos Los recicla reportes de Bruno, una serie disponible en las plataformas de Blu y Caracol Televisión. En cada entrega, Bruno y Wero, asesor y aliado técnico del proyecto, ofrecen perspectivas novedosas sobre la gestión de residuos y acompañan a recicladores experimentados para mostrar el impacto real de su labor.

Estas historias buscan sensibilizar a la audiencia sobre los desafíos que enfrentan los recicladores y, al mismo tiempo, resaltar su aporte fundamental a la sostenibilidad y la economía circular. La campaña también apuesta por mejorar la percepción social hacia estos trabajadores y fomentar mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades.

La jornada de voluntariado en la Zona T, donde periodistas y colaboradores de Blu Radio recogieron basuras y compartieron con miembros de ASSORSA, se convirtió en un símbolo de cómo la emisora quiere seguir conectando con su audiencia: no solo desde los micrófonos, sino también desde acciones concretas en las calles.

Blu Radio, que recientemente fue reconocida como la emisora número uno por cuarta vez consecutiva según el ECAR, continúa así consolidando su compromiso ambiental. Con “A blanco y negro reciclamos con Bruno”, demuestra que los mensajes más importantes pueden explicarse con los colores más simples y que pequeños actos, sumados, pueden generar un impacto enorme en la construcción de un país más sostenible.