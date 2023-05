¿Cómo identificar a una persona tóxica? Psicóloga explica

A propósito de los últimos casos de feminicidio que se han presentado en el país y que son tema de conversación a nivel mundial por diferentes casos que estremecen, Silvia Congost, autora del bestseller ‘A Solas’, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre su experiencia desde la dependencia emocional y cómo se convirtió en una figura que ayuda a otras personas a liberarse de vínculos destructivos que pueden desencadenar en actos de violencia o incluso la muerte.

La psicóloga española que estará en Colombia el próximo primero de junio, habló sobre las recomendaciones para identificar relaciones “tóxicas” y cómo alejarse de ellas.

“Una relación es tóxica cuando empiezas a sufrir en ella, cuando sientes que ya no puedes crecer, que te estás obsesionando, cuando siempre das vuelta lo mismo, cuando sientes que esa persona ya no te ama y te lo demuestra con insultos, humillaciones (…) todas esas son conductas con las que no te puedes sentir amado”, señaló.

Sobre cómo salir de dichas relaciones o personas tóxicas, Congost explicó que lo mejor es alejarse porque se trata de personas que destruyen el autoestima; en ese sentido agregó que es importante identificar el tipo de personas que pueden victimizarse, pese al daño que pueden estar haciendo.

“Son personas que debemos entender que su única forma de funcionar es esta (…) El único camino es pedir ayuda para reconstruir el autoestima”, agregó.

Escuche la entrevista aquí: