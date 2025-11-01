En vivo
Turismo  / Conozca las cinco catedrales más altas de América: una de ellas está en Colombia

Conozca las cinco catedrales más altas de América: una de ellas está en Colombia

Las torres de estas catedrales parecen rozar el cielo y se han convertido en íconos de sus ciudades. Una de ellas es colombiana y entra en el top cinco de las más altas del continente.

Basílica del Voto Nacional.
Foto: Tomada de Facebook.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Durante siglos, las catedrales se levantaron como símbolos de fe, poder y orgullo. No eran solo templos para la oración, sino centros de vida comunitaria, allí se celebraban las misas, se enseñaba, se comerciaba y se contaban historias a través de muros y vitrales. En una época en la que la mayoría no sabía leer, su arte y arquitectura eran también una forma de educación visual y espiritual.

Hoy, esas construcciones monumentales siguen siendo testimonio de la devoción y el ingenio humano. En América, algunas de ellas destacan no solo por su belleza, sino también por su altura, torres que parecen rozar el cielo y que se han convertido en íconos de sus ciudades. Estas son las cinco catedrales más altas del continente.

Las cinco catedrales más altas de América

1. Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória – Maringá, Brasil, mide 124 m.
En el sur de Brasil se levanta la catedral más alta de América. Su diseño cónico, inspirado en un satélite, simboliza la unión entre el cielo y la tierra. De noche, su iluminación transforma el horizonte de Maringá en un espectáculo de luz que refleja la espiritualidad moderna del país.

Basílica Menor Nossa Senhora da Glória.
Foto: Paulo Yuji Takarada en Facebook.

2. Basílica del Voto Nacional – Quito, Ecuador, mide 115 m.
Imponente y majestuosa, esta basílica es una de las grandes joyas del neogótico latinoamericano. Las gárgolas, esculpidas con formas de animales andinos, le dan un carácter único. Desde sus torres, la vista de los volcanes y del centro histórico de Quito, patrimonio de la humanidad, parece sacada de una pintura sagrada.

Basílica del Voto Nacional.
Foto: Tomada de Facebook.

3. Catedral Basílica Nuestra Señora del RosarioManizales, Colombia, mide 113 m.
En el corazón del Eje Cafetero colombiano se levanta una catedral que mezcla arte, ingeniería y fe. Construida en concreto armado, sorprende con sus vitrales que bañan de color el interior y con un mirador desde donde se puede ver toda la ciudad y las montañas que la rodean. Es, sin duda, un orgullo para los manizaleños.

Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario.
Foto: Cluster de turismo de Manizales, Facebook.

4. Catedral de La PlataArgentina, mide 112 m.
Inspirada en las grandes catedrales góticas de Europa, la de La Plata deslumbra por su elegancia y simetría. Sus torres gemelas, su fachada rojiza y sus vitrales de colores crean una atmósfera solemne y perfecta. Desde lo alto, la vista de la ciudad, diseñada con un trazado geométrico único, es simplemente impresionante.

Catedral de La Plata.
Foto: Tomada de Facebook.

Publicidad

5. Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe – Zamora, México, mide 107 m.
"De cantera rosa y espíritu guadalupano", esta catedral es una de las más imponentes de México. Sus torres delgadas apuntan al cielo como un canto de fe. En el interior, su órgano monumental y su ambiente místico la convierten en un destino imperdible para los amantes del arte sacro.

Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.
Foto: Descubre México en Facebook.

