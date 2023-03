De Donmatías, Antioquia, a la Orquesta Sinfónica de Richmond: la historia de un músico colombiano

Los colombianos se caracterizan por su perseverancia, trabajo, persistencia y resiliencia. Un ejemplo de esto es el músico paisa Andrés Lopera , el maestro habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre su camino y recorrido para llegar a al prestigioso cargo de director de la Orquesta Sinfónica de Richmond, en Estados Unidos.

"Empecé tocando trombón en grupos de salsa y jazz. Tocaba en un grupo que se llamada Coffee Makers hasta que nos fuimos de Colombia. Eso fue cuando estaba en mis 20 y estaba en Colombia, en ese grupo de Ska y Reggae. Además, estudiaba en la Universidad Eafit. El cargo era un reto que siempre quise alcanzar y gracias a Dios pude dar este paso que es importante para mí", señaló.

Lopera destacó sus orígenes humildes y resaltó la importancia de la educación y el acompañamiento de sus padres a lo largo de la su vida y su carrera como músico.

“Mis padres han sido la inspiración más hermosa que he tenido, mi padre tiene una chatarrería en Donmatías y siempre ha sido un gran ejemplo. Me decía que no me preocupara por la plata, pues estaba en el suelo y había que recogerla. No sé si alguna vez pensaron ellos tener un hijo que fuera músico. Empecé como trombonista en Donmatías con el profesor Arroyave. Gracias a mi trabajo muy duro me resultó una beca en la universidad Eafit y para hacer la historia corta fui a estudiar en la Javeriana”, indicó.

Publicidad

El maestro habló de los inicios de su carrera y de su curiosidad por la música, su paso por Argentina, su llegada a Texas y las becas que lo llevaron a ser uno de los más importantes músicos en Colombia.

“Yo empecé en las bandas que le tocaban a Uribe cuando era gobernador de Antioquia. Ahí empecé yo. Pero mi pasión era estudiar música y gracias a Dios tras decidir hacer esto en la Universidad Eafit me abrió espacio con la cátedra de trombón y tenía curiosidad con la dirección orquestal porque era la primera vez que empecé a conocer lo que era una orquesta. Conocí a la maestra Cecilia Espinosa, quien me invitó a estudiar con ella dirección de bandas y orquestas. Luego trabajé en la red de escuelas de música de Medellín, como director de coro al mismo tiempo tocando trombón. Y ahí se empezó a desarrollar mucho más el conocimiento y el gusto por la música orquestal y toda la historia”, indicó Lopera.

Lopera, de nuevo, resaltó su principal motor en la vida: su familia. Además, indicó que sus padres todavía viven en el municipio de Donmatías, en Antioquia. Sector paisa reconocido por ser emprendedor y cuna textil en el país.

Publicidad

“Lo mejor que me ha podido pasar. Los he traído acá, varias veces en mis conciertos, le he dedicado varios de ellos a mi papá. y voy cada rato. Este anuncio acaba de pasar, la temporada empieza en septiembre hasta marzo y abril del 2024”, mencionó.

Finalmente, el músico colombiano contó como fue el proceso para llegar a ser director de la Orquesta Filarmónica de Richmond y cuál fue su diferencial para lograr quedarse con el cargo.

“Reciben varios candidatos y escogen los mejores cinco y luego nos invitan a hacer una temporada, delante de la comunidad. Cada invitado hace un concierto y demuestras el tipo de arte. Será la pasión que tenemos los latinos por la música. Lo que veo en los directores y las directoras es que están haciendo una buena labor acá. Es un trabajo de bastante calidad y es bueno hacer reflejar la comunidad hispana en Estados Unidos”, indicó.

Escuche la entrevista completa de Mañanas Blu con Néstor Morales.