Esta es la historia de los objetos extraídos del Galeón San José

La operación se llevó a cabo entre los pasados 16 y 18 de noviembre y entre los objetos extraídos del San José, que fue construido en 1698 en Guipúzcoa (España), está un cañón en el que, en las fotografías divulgadas por la Presidencia colombiana, se alcanza a leer la palabra "Sevilla", ciudad en la que funcionó desde 1565 la Real Fábrica de Artillería.

Foto: suministrada
Por: Patricia González
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

