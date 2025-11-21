Esta es la historia de los objetos extraídos del Galeón San José

Diez años después del hallazgo del pecio del galeón español San José, una expedición científica del Gobierno retiró los primeros cinco objetos y fragmentos del navío que reposa en el mar Caribe, a unos 600 metros de profundidad, cerca de Cartagena de Indias, informó el Ministerio de las Culturas.

La operación se llevó a cabo entre los pasados 16 y 18 de noviembre y entre los objetos extraídos del San José, que fue construido en 1698 en Guipúzcoa (España), está un cañón en el que, en las fotografías divulgadas por la Presidencia colombiana, se alcanza a leer la palabra "Sevilla", ciudad en la que funcionó desde 1565 la Real Fábrica de Artillería.

"Las piezas recolectadas a bordo de buques de la Armada de Colombia fueron un cañón, una taza de porcelana y tres macuquinas (monedas), así como dos fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados a estos objetos", señaló el Ministerio en un comunicado.

Gobierno colombiano retira primeras cinco piezas del pecio del galeón español San José Foto: suministrada

El San José, que pertenecía a la Armada española, fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).



En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, confirmó que la recolección de los objetos arqueológicos se realizó hace pocos días, luego de que el buque ARC Caribe zarpara para iniciar la segunda fase de investigación.

Gobierno colombiano retira primeras cinco piezas del pecio del galeón español San José Foto: suministrada

Este hito ocurre después de casi tres años en una primera fase de investigación no intrusiva, centrada en la observación y protección del patrimonio que yace a más de 612 metros bajo el agua. La investigación es un procedimiento científico y marítimo sin precedentes llevado a cabo entre el Ministerio de las Culturas, la Dirección de Patrimonio, el Instituto Colombiano de Antropología de Historia (ICANH), la Dimar y la Armada.



La primera recuperación intrusiva

En la primera recolección intrusiva se extrajeron cinco objetos clave. Entre ellos se encuentra un cañón grande de más de 2 toneladas, el cual presenta sus marcas intactas, permitiendo determinar detalles sobre la calidad de los materiales.

Gobierno colombiano retira primeras cinco piezas del pecio del galeón español San José Foto: suministrada

También se recuperaron una taza de porcelana y tres macuquinas. Las macuquinas son una denominación que se le da a las monedas toscamente grabadas a mano y acuñadas en ciertos territorios. Estas monedas datan de alrededor de 1600 o 1700, vinculadas al siglo XVI. Inicialmente se iba a recolectar solo una macuquina, pero salieron tres porque se encontraban pegadas. La ministra Yannai Kadamani señaló que el ver estos materiales después de 300 años es impresionante y representa una movilización emocional.

Publicidad

Soberanía científica y nuevas hipótesis de naufragio

La recuperación de estos objetos fortalece las capacidades del Estado colombiano para ejercer soberanía sobre su patrimonio y para investigar su historia y memoria. Colombia se está posicionando como pionera en la región, ya que cuenta con el primer plan especial de manejo y protección de patrimonio arqueológico sumergido.

La investigación también está arrojando luz sobre los verdaderos sucesos alrededor del galeón. Una hipótesis inicial señalaba que el barco pudo haber sido interceptado por una escuadra inglesa o haber explotado. No obstante, los procesos de investigación propios del Estado sugieren ahora que lo más probable es que se haya tratado de un naufragio por un mal arreglo de la cubierta o por sobrecarga. Esta nueva conclusión se ve reforzada por el hallazgo de cientos de vajillas chinas intactas en el sitio.

Escuche aquí la entrevista: