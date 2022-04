¿Se va del país? Tenga en cuenta las siguiente recomendaciones para el cambio cultural

Muchas personas trabajan todos los días con el fin de salir del país y empezar una vida diferente. Sin embargo, el cambio de cultura termina siendo un reto y una dificultad para muchas de ellas; algo que le pasa a muchas personas en el mundo. Carlos Monroy, sociólogo y docente universitario, explicó con En BLU Jeans la manera adecuada de adaptarse a una nueva sociedad.

"La primera recomendación es saber qué no se puede hacer al lugar donde va a ir. Conocer ese tipo de choques culturales puede evitar momentos difíciles (...) Entender el por qué algo es prohibido, eso trae un contexto histórico. Además, entender cuáles son las estructuras políticas del lugar para saber qué es lo correcto y que no. Depende mucho el sentido en el que me mueva la persona", indicó el docente.

Publicidad

Según Monroy, cuando una persona se desplaza a otra cultura, tiene un choque de ideas por culpa de esa diferencia. Apropiarse de algo ajeno, para él, es algo complicado porque las personas no hacen el trabajo de ser parte de un nuevo contexto.

"Tengo muchos amigos que han salido del país y me han mencionado ese cambio cultural: la frialdad, por ejemplo, pues acá en Colombia es más normal la persona entradora y cálida. También el orden, estamos en sociedad caótica y chocamos en lugares muy sistematizados que pueden generar ansiedad y depresión. Dependerá de cuál es mi propósito del lugar al que me voy", comenta.

La manera adecuada es "proteger el ADN" dado que las culturas se limitan mucho al recibir a un extranjero, según Monroy. Por eso, el experto enfatizó en que es necesario entender mejores formas de ver el mundo y los países deben apostar a proteger la integridad del emigrante, dejando a un lado el temor de que "me va a quitar" o va "poner problema" para mí y mi país.

Escuche las recomendaciones de Carlos Monroy en BLU Radio: