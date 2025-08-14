De la ira a la frustración: conductor quedó por fuera del carro después de intentar agredir a otro

En redes sociales es muy común ver videos de intolerancia y agresiones entre distintos actores viales. En este caso, la situación de intolerancia que produjo risa entre los internautas se dio en la ciudad de Copiapo, en Chile, y tuvo reacciones masivas.

Y es que según una encuesta nacional que fue realizada por Conaset (Gobierno de Chile) y la Asociación Chilena de Seguridad (Achs)‑Datavoz en 2023, mostró que el 59 % de los chilenos adultos observan “mucha agresividad y violencia” en conductores y peatones. Adicional a ello, el estudio indicó que el 36 % de los encuestados percibió como "muy probable" quedar involucrado en un altercado verbal o físico con un conductor del transporte público. Otro 32 % indicó esa misma probabilidad respecto a un taxista, y el 21 % frente a un conductor de carro particular. Además, un 20 % admitió haber agredido verbalmente a otro usuario de la vía en el último año.

Estas cifras son un indicador de la problemática que existe alrededor de la intolerancia al volante y, un reflejo de ello, es el caso en el que, en cámara, quedó registrado el momento en el que un sujeto se baja de su vehículo con un palo con la intención de agredir a otro conductor que estaba delante de él. Empieza a caminar y, en el momento que llega al otro vehículo, cruza algunas palabras en un tono fuerte con el otro conductor y, en ese mismo instante, se percata de que el otro conductor no es nada más ni nada menos que un hombre de la tercera edad.

El conductor, enfurecido, se abstiene de golpearlo y se devuelve a su vehículo mientras sigue gritando. Abre la puerta (que estaba entreabierta) para subirse y, en vez de hacerlo, deja el palo dentro del carro, cierra la puerta completamente y se dispone a seguir gritándole al otro conductor.

Instantes posteriores muestran cómo intenta ingresar a su vehículo y le es imposible porque las llaves están dentro del carro y el sistema de seguridad se activó, bloqueando las puertas y dejando una escena que produjo múltiples risas entre quienes grababan el video y los internautas que lo vieron.