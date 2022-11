De no creer: rata se metió en la ropa de una mujer en plena calle; su reacción es viral

Muchas personas en el mundo tienen sus miedos y fobias ante algunos animales y/o cosas. Una de estas es con las ratas, pues según algunos, son animales muy "cochinos" que podrían afectar la salud y su apariencia es "poco agradable".

Ante eso, es normal que muchas personas reaccionen de forma alarmante ante la presencia de una de estas y genere una gran revuelo. Sin embargo, a una mujer en Argentina (se desconoce la ciudad) le pareció algo normal aunque esta estuviera dentro de su ropa y su reacción sorprendió a más de uno.

El video fue publicado en TikTok, según el usuario, esto sucedió en la calles de Argentina frente al Banco Nación mientras la señora y más personas esperan su turno en una larga fila. De un momento a otro, ella se empieza a sentir incomoda en su ropa sin saber que dentro della había un pequeña rata que saldría corriendo al final.

La molestía nace principalmente porque la mujer empieza a sentir que algo se está moviendo en su cuerpo, por lo que el auxilio era algo necesario en ese momento. Cuando el animal salió, algunos presentes no pudieron ocultar el miedo al ver la rata corriendo.

El video que ya tiene más de 16 millones de reproducciones se ha viralizado rápidamente, y más que por el suceso, es el hecho de la tranquila reacción de la mujer al sacar este animal de su ropa.

"Yo me sacó la ropa, no me importa estar en la calle"; "Pobre doña. Muchos hubiésemos estado a los gritos en su lugar"; "A mi ya me están velando del infarto y ataque de nervios que me agarra"; "El hijo que le pidió un prestamo, que aguante que llegué a la casa"; "Qué asqueroso eso", son algunos de los comentarios en la publicación.

