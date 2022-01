"Desde un principio sentí su culpa": contundentes mensajes de Shaira contra Yhonier Leal

La cantante santandereana Shaira, quien tenía una relación muy cercana con Mauricio Leal, publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, en la que expresó su dolor tras el asesinato de su amigo a quien también llamaba “hermanito menor”.

Shaira no dudó en enviar mensajes contundentes a Yhonier Leal, después de que él mismo aceptara sus cargos ante la Fiscalía.

La cantante aseguró: “Menos mal este cabrón ya está encerrado tanta agua sucia para su propio hermano, todo el tiempo el haciendo creer a la gente que Maíto se había suicidado, que llegó a la escena del crimen y según lo primero que dijo fue "¿Mauro qué hiciste?".

Además, agregó que cuando asistió al funeral de Mauricio, le sorprendió lo tranquilo que se mostraba Yhonier Leal.

“Cuando yo llegué al funeral lo noté tan tranquilo, tan relajado, y desde un principio sentí su culpa, su mala energía, se me acercó a saludarme y yo no fui capaz ni de mirarlo a los ojos. Hasta su publicación en Instagram donde se despide de su madre y su hermano la parte que dice "solo los más hermosos momentos inundarán nuestras vidas", señaló.

“En el entierro este tipo no hizo mas que grabar todo, sus tías, sus primos, sus familia y amigos que lo amamos de verdad destrozados, y el con un gesto de tranquilidad en su cara”, añadió.

“Dando entrevistas con la ropa de Maíto puesta, diciendo que tenían una muy bella relación. Creo que por más odio y envidia que Maíto sospechaba que su hermano sentía hacia él, nunca creyó que Yhonier fuera capaz de hacer semejante atrocidad no solo con el, sino con su propia madre. ¡Maldito! ojalá no solo te pudras en la cárcel sino también en el infierno, te mereces lo peor, no solo por asesino, sino por cínico, por mal hermano, por mal hijo, Cain te quedó en pañales”.

Shaira señaló que este es un final triste para una persona como Mauricio Leal que “tenía un corazón lleno, de bondad, que siempre le brindó a los demás lo mejor”.

La cantante agradeció a Angeline Moncayo, actriz y amiga de Mauricio, “porque juntas presionaron a la Fiscalía, defendiendo siempre la memoria de Maíto”.

“Gracias a la Fiscalía que, aunque esto no nos devuelve a Maíto ni a la señora Marleny, sabemos que ya podrán descansar en paz, porque se sabe la verdad. ¡Te amaremos por siempre! Te llevo en mi corazón hermanito menor”.

Por último, publicó un video en una de sus historias donde dejó el mensaje: “Ahora sí… Descansa en paz, mi Maíto. Algún día nos volveremos a ver”.