La Asamblea Triestamentaria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, declaró paro hasta el próximo 20 de marzo, tras una jornada de deliberación en la que se reiteró el rechazo a la permanencia de Ismael Peña Reyes como rector de la institución.

La decisión se produjo luego de conocerse el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó su designación. En el documento difundido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, la asamblea señaló que no reconoce la rectoría y anunció la suspensión de actividades académicas mientras se desarrollan espacios de discusión interna.

Asamblea de la UNAL declara paro hasta el 20 de marzo tras ratificación de Ismael Peña como rector

Asamblea de la UNAL declara paro hasta el 20 de marzo tras ratificación de Ismael Peña como rector

La reunión se llevó a cabo en el Auditorio León de Greiff y contó con participación presencial y virtual. Según lo informado, durante más de seis horas estudiantes, docentes y trabajadores debatieron sobre la situación institucional y las implicaciones del fallo judicial.



Entre las determinaciones adoptadas está la convocatoria de una mesa constituyente universitaria, que tendrá la tarea de recoger propuestas para modificar lineamientos relacionados con el gobierno y la vida universitaria. Estas propuestas deberán ser presentadas ante el Consejo Superior Universitario.

La asamblea también planteó solicitudes de garantías para el desarrollo de la protesta y expresó preocupaciones frente a la situación de algunas dependencias académicas.