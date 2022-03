Colegios que no denuncien casos de acoso sexual igual serán sancionados: MinEducación

Tras la denuncia de 20 estudiantes en el Colegio MaryMount , se ha puesto en debate en todo el país los casos de abuso sexual a estudiantes. Muchas han alzado su voz en distintas instituciones para denunciar más casos de acoso. La ministra de Educación, María Victoria Ángulo, explicó cómo por parte del Gobierno se está trabajando en estos casos en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

“Las medidas que se habían tomado las vamos a fortalecer. Cuando empezó el gobierno estaba el reto de reglamentar proyectos que evite el acoso sexual, ya estamos más de un año y medio trabajando en eso. Estamos avanzando junto a la Fiscalía para facilitar los canales de denuncias y abrir un protocolo que permita llevar a las compañías a denunciar estos casos.”, explicó.

Publicidad

En Bogotá se llevo a cabo una medida para la prevención del abuso en instituciones educativos en donde 120 maestros fueron retirados de aulas de clase denunciados por acoso sexual, mientras se hacía el debido proceso.

“En total entre el 2018 al 2021 se presentaron 567 denuncias de acoso sexual que ahora están en procesos de investigación y sancionatorios. Aunque existen todos estos elementos parece que no lo conocía todo el sector donde salió la directriz”, reveló.

Es el rector quien inmediatamente debería activar el caos, pero si no lo hace se hace la denuncia en la secretaria de Educación podría traer sanciones. “Tiene igual sanción si no lo hacen, pues es igual de grave otros casos con no denunciarlos”, sentenció.