El 13 % de los estudiantes rurales ha pensado en abandonar el colegio: Fundación Barco

El 13 % de los estudiantes que viven en zonas rurales de Colombia ha pensado en abandonar el colegio, de acuerdo con los resultados de un sondeo realizado por la Fundación Barco y presentado durante el Foro de Educación 2025. El estudio recogió las percepciones de 2.180 estudiantes de octavo a décimo grado en 17 departamentos del país, con el propósito de identificar los factores que influyen en la permanencia escolar.

La encuesta muestra que entre las principales razones que llevan a los jóvenes a considerar dejar sus estudios están la lejanía de los colegios (41 %), las dificultades económicas y familiares (33 %) y los problemas académicos (21 %). Aunque el 91 % de los participantes considera que la educación les brinda mejores oportunidades para el futuro, uno de cada tres reconoció haber repetido algún grado escolar.

El estudio también evidenció que el 18 % de los estudiantes combina el estudio con el trabajo y que el 33 % falta a clases por motivos de salud o maternidad. Además, el 54 % ha tenido conflictos con sus compañeros y el 22 % con los docentes. Sin embargo, el 86 % de los encuestados asegura disfrutar del colegio y el 80 % manifiesta su interés en continuar estudios después del bachillerato.

Estudiantes en un colegio Foto: Grok, referencia

Alfonso Otoya, director de la Fundación Barco, señaló que los resultados del sondeo reflejan la necesidad de fortalecer los vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad para garantizar trayectorias educativas exitosas. “La educación es un recorrido colectivo en el que deben converger distintos factores: lo académico, lo económico, la salud, la educación sexual, el acompañamiento y la convivencia escolar”, indicó.



Durante el Foro, expertos internacionales y nacionales analizaron estrategias para reducir la deserción escolar y mejorar las condiciones de aprendizaje. Robert Balfanz, de la Universidad Johns Hopkins, destacó la importancia de crear entornos escolares seguros y positivos; mientras que Elaine Allensworth, de la Universidad de Chicago, resaltó la necesidad de detectar tempranamente a los estudiantes en riesgo de abandonar el sistema educativo.

El representante del Ministerio de Educación de Chile, Joaquín Walker, enfatizó en el valor de las segundas oportunidades para quienes han dejado la escuela, y Juliana Ruiz, del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, señaló que las mayores tasas de deserción en Colombia se concentran entre los grados noveno y once.