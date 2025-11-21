Fallo contra Múnera es “fin de una horrible noche”, dice representante de profesores del CSU

Tras un fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, Diego Torres, representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU), se refirió a lo que calificó como un triunfo de la institucionalidad y el fin de una "horrible noche" para la alma máter.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Torres fue enfático al señalar que, según la sentencia, Leopoldo Múnera "nunca fue rector" de la Universidad Nacional.

"La sentencia del Consejo de Estado es clara: Leopoldo Múnera nunca fue rector. Él no tiene que renunciar a nada porque nunca fue rector. Se ungió de facto y se abusó de la presunción de legalidad", declaró Torres, respaldando su postura con un reciente comunicado de la Procuraduría General de la Nación.

Al ser cuestionado sobre las causas profundas del conflicto, Torres descartó que hubiera una duda legítima sobre la metodología de elección, la cual fue avalada por el mismo Consejo de Estado para este caso.



"La designación [de Peña] fue de ley, cumplió con las normas. Aquí lo que hubo fue una instrumentalización del Gobierno nacional para que las universidades públicas pudieran servir a los propósitos políticos del Gobierno y de grupos políticos", afirmó el representante docente, tildando el episodio como el "inicio de una oscura noche" para la universidad.



Consecuencias y reparación

Torres confirmó que su grupo de apoyo ya prepara demandas contra los miembros del CSU que avalaron la elección de Múnera y destacó el acompañamiento de la Procuraduría para evitar nuevas irregularidades.

Además, se refirió al clima de tensión al interior de la universidad, señalando que él y otros profesores fueron objeto de investigaciones disciplinarias y señalamientos por denunciar hechos irregulares. "El daño a la comunidad académica es increíble. Se deben dar disculpas", solicitó.

Finalmente, hizo un llamado a la nueva administración para que trabaje en restaurar el tejido social de la universidad sin iniciar acciones de persecución, y pidió cautela en las decisiones administrativas de los próximos días.