Gobierno cumplió para el retorno a clases presenciales: ministra de Educación

Desde esta semana los colegios de Colombia empezarán a regresar a la presencialidad. La vuelta a las aulas se da luego de 15 meses de virtualidad por la pandemia del coronavirus.

En diálogo con Mañanas BLU, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó cómo se llevará a cabo este proceso durante los próximos días.

“La semana en la que estamos inician once entidades territoriales; la semana próxima inician 15; en la tercera semana, 40; y, finalmente, en la última semana, 30. Finalizando julio estarían iniciando las 96 secretarias certificadas con presencialidad”, dijo la ministra Angulo.

Además, agregó que el Gobierno cumplió con los acuerdos pactados para el retorno a clases presenciales:: vacunación masiva y elementos de bioseguridad.

“Habían dicho los maestros que para el retorno requerían una vacunación masiva y los elementos de bioseguridad. Entonces tanto esto (la vacunación) como los recursos para protocolos de bioseguridad están allí. (…) El impacto de la no asistencia ha generado en los niños diversas condiciones”, afirmó la funcionaria.

La ministra también informó que los docentes deberán reponer el tiempo que los estudiantes no tuvieron clases, pero la forma puede variar. Sin embargo, sentenció que de no haber una reposición se llegará a la conclusión de “día no trabajado, día no pagado”.

Asimismo, señaló que el Gobierno entiende las demás peticiones de los profesores, como la bonificación docente, el proceso de ascenso y reubicaciones y la metodología para la prima de vacaciones: “Son temas que no son menores y el Gobierno entiende la importancia”.

