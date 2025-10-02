Gobierno fija aumento de matrículas y pensiones en colegios privados para 2026

El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 019805 del 30 de septiembre de 2025, en la que se establecen los porcentajes de aumento que podrán aplicar los colegios privados del país en las matrículas, pensiones y demás cobros periódicos para el año 2026.

La medida fija un rango de incrementos que va desde el 5,26% hasta un máximo del 9,1%. La base del cálculo es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual con corte a agosto de 2025, que según el Dane fue del 5,10%.

A partir de ese valor, cada institución podrá adicionar puntos extra dependiendo de factores como la calidad educativa, el trabajo de inclusión con estudiantes con discapacidad, la permanencia de los alumnos en el sistema y el reconocimiento salarial a los maestros.

El Ministerio explicó que los colegios deben clasificarse en uno de los tres regímenes de tarifas: regulado, vigilado o controlado. Estos datos deben registrarse en la plataforma EVI, donde también se reportan los planes de mejoramiento en el caso de los establecimientos que se encuentren bajo régimen controlado.



La norma también recuerda que los colegios no pueden exigir marcas específicas de útiles escolares, uniformes o materiales, y que las listas deben estar avaladas por el Consejo Directivo y registradas en la plataforma oficial.

Igualmente, aclara que cobros adicionales como transporte, alimentación o alojamiento deben cumplir las reglas establecidas, sin que ello implique suspender clases o retirar estudiantes por falta de pago.

Finalmente, serán las Secretarías de Educación de cada territorio las encargadas de expedir los actos administrativos que autoricen los incrementos, antes del inicio de matrículas, con base en la autoevaluación que reporten las instituciones educativas.