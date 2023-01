El perreo más triste: mujer se hace viral por bailar reguetón y llorar al mismo tiempo

A través de redes sociales es muy común encontrarse videos e historias que se vuelven virales en cuestión de minutos como, por ejemplo, una mujer que se convirtió en tendencia en la plataforma TikTok por su curiosa manera de bailar reguetón.

El video, protagonizada por una mujer en una discoteca, se volvió viral en las redes sociales y desató una serie de risas en los internautas, pues en la grabación se observa cómo la mujer baila reguetón mientras llora, cosa que sorprendió a las otras personas que también estaban en el bar. Además, en vez de disfrutar las canciones que sonaban, la joven parecía estar sufriendo.

Publicidad

La historia de la joven la compartió el usuario de TikTok, @joan.chavez19, quien se volvió viral al percatarse la curiosa manera de bailar de la mujer en la discoteca. Sin embargo, lo que más sorprendió a los internautas es que no hay un motivo exacto por el cuál la joven empezó a llorar.

A raíz del video, los internautas empezaron a comentar la actitud y el curioso baile de la joven, argumentando que las discotecas no son escenarios para formar conflictos ni para aburrirse; aseguraron que la danza de la mujer puede ser fácilmente: “El perreo más triste del mundo”.

El video que se hizo viral en redes ya tiene más de un millón de reproducciones y miles de comentarios alusivos al video y al baile de la joven.

“El perreo más triste del mundo lo baila esta mujer”, “parece que está sufriendo y no está bailando”, “debería dejar de bailar e irse del lugar, parece estar sufriendo”, “pov: cuando me invita a bailar el que no me gusta”, fueron algunos de los divertidos comentarios que dejaron en redes sociales.

Publicidad

Vea el video de la joven bailando reguetón mientras llora

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?