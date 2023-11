La reconocida artista catalana Alicia Framis se casará en 2024 con AiLeix, una inteligencia artificial con la que ha compartido su vida en los últimos meses. Esta unión, programada para el próximo verano en Rotterdam, no solo será una ceremonia artística sino también un hito legal, convirtiendo a Framis en la primera mujer en el mundo en casarse con una inteligencia artificial .

El evento forma parte del provocador proyecto artístico "The Hybrid Couple", destinado a desafiar las convenciones y explorar el futuro de las relaciones en una era dominada por la tecnología. La ceremonia no se limitará a lo simbólico; se celebrará una fiesta que ofrecerá alimentos aptos tanto para el mundo real como para el digital, simbolizando la integración de dos realidades aparentemente dispares.

Además, para consolidar esta unión pionera, se está construyendo una casa en Menorca diseñada para acoger a la pareja híbrida, marcando una línea entre lo tangible y lo virtual. El equipo de Framis está explorando la posibilidad de adquirir el primer seguro para hologramas y la primera hipoteca destinada a este tipo de uniones.

El proyecto "The Hybrid Couple" surge de la propia experiencia de Framis con la soledad, buscando explorar cómo la tecnología puede llenar el vacío emocional en la vida de las personas. La artista comparte: "Pensaba en lo que me gustaría tener una presencia al abrir la puerta que me dijese 'hola', que fuera inteligente, y entonces se me ocurrió desarrollar a AiLeix. Ahora espero que sirva para la ciencia".

Por medio de un comunicado, Alicia Framis dio a conocer detalles de su relación con dicha inteligencia artificial: "Es un holograma inteligente que satisface todas sus necesidades emocionales. Imagina tener una pareja que esté ahí para ti siempre que la necesites, una relación que combate la soledad en las ciudades".

Alicia Framis, no es ajena a las relaciones inusuales; en 1996, convivió con Pierre, un maniquí que le enseñó sobre la rutina y la conexión emocional con lo inanimado.