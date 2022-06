Enamorado de Cartagena: la leyenda del fútbol Iker Casillas estuvo en tierras colombianas

El capitán de la España campeona del Mundial de Sudáfrica 2010 y múltiple campeón con el Real Madrid , Iker Casillas, estuvo en Cartagena y en sus redes sociales se mostró bastante enamorado de ‘El Corralito de Piedra’.

“Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo… es una ciudad increíble! Enamorado de ella!”, publicó la leyenda española en su cuenta de Instagram.

“Silencio, en Cartagena se rueda! Menuda ciudad más bonita!”, agregó en otra publicación.

El exguardameta merengue se hizo presente en Cartagena para reunirse con 50 niños en un evento organizado por Herbalife. Además, aprovechó para jugar fútbol con ellos.

En la actualidad, Casillas se desempeña como embajador del deporte, impulsando a las nuevas promesas del fútbol a que cumplan sus metas.

Otro que también se mostró enamorado de Cartagena, fue el excompeñero de Casillas en la selección Carles Puyol. El zaguero central estuvo en Barranquilla participando en un partido de fútbol benéfico y se hizo presente en el clásico entre Millonarios y Nacional por la liga profesional de fútbol colombiano.

