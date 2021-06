Entre las críticas y el apoyo, Falcao se vuelve tendencia en redes por trino sobre el paro nacional

El reconocido jugador colombiano Radamel Falcao García se volvió tendencia en redes sociales este 5 y 6 de junio por un trino sobre el paro nacional que compartió el pasado 4 de mayo, pero ¿qué pasó?

Aunque el jugador colombiano dio a conocer su opinión sobre lo que estaba pasando en medio del paro nacional hace un mes, en redes sociales lo volvieron tendencia con el hashtag #FalcaoRespeteAColombia con el que le lanzaron toda serie de comentarios.

“Adiós Falcao... Ud. no merece llamarse colombiano... mi bandera es así nunca al revés. Resultó tigre, pero para morder la mano a un gobierno que no merece ser tratado como ud. lo ha hecho. venga viva este horror, ud. no es cristiano, un cristiano no juzga, sin vivirlo”, escribió Sol María Pérez Echeverry en su cuenta de Twitter.

ADIÓS FALCAO .. UD NO MERECE LLAMARSE COLOMBIANO .. MI BANDERA ES ASI 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴NUNCA AL REVEZ . RESULTO TIGRE PERO PARA MORDER LA MANO A UN GOBIERNO QUE NO MERECE SER TRATADO COMO UD LO HA HECHO . VENGA VIVA ESTE HORROR , UD NO ES CRISTIANO , UN CRISTIANO NO JUZGA , SIN VIVIRLO — Sol María Pérez Echeverry (@echeverry_sol) June 6, 2021

Además de ella, otros internautas compartieron un mensaje en rechazo a lo que había dicho el jugador en días pasados. Como lo hizo la tuitera Johana Linda.

La cagaste Falcao, como puede cambiar las cosas en segundos, por una mala acción.

De héroe pasó a Villano, le aceptamos todo menos que nuestra Bandera de Colombia, fuese puesta al revés por ud, eso es un acto q sólo los hptas malnacidos en este País lo hacen, la cagaste cabrón pic.twitter.com/6D5xoybnNE — @Johanalindacol💪💪🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇲🇽🇲🇽🇲🇽🥰 (@Johanajjcol) June 6, 2021

Ante esto, varios internautas, entre ellos Adriana Lucía, Daniel Samper Ospina y Carlos Lozada, han manifestado su rechazo ante los ataques que ha sufrido el futbolista por dar su opinión sobre el paro nacional y por haber usado la bandera de Colombia el revés.

“Yo no puedo creer que le estén dando palo a Falcao por algo que publicó hace un mes. Tanta gente malvada de este país pidiéndole que “respete” a Colombia ¡ay no, no! es realmente absurdo y cínico”, es parte del mensaje que compartió la cantante Adriana Lucía.

Yo no puedo creer que le estén dando palo a @FALCAO por algo que publicó hace un mes. Tanta gente malvada de este país pidiéndole que “respete” a Colombia ¡ay no, no! es realmente absurdo y cínico. @FALCAO es un hombre íntegro, sensible, valiente. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) June 6, 2021

Por su parte, Daniel Samper pidió a la gente no politizar a la Selección Colombia o a sus jugadores.

Por favor, no politicemos a la Selección Colombia ni a sus jugadores: permitan que haya algo que aún nos una por encima de la política. @FALCAO es una persona intachable al que le debemos muchísimas alegrías: no lo salpiquemos con ideologías ni militancias. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) June 6, 2021

Sin embargo, ellos no fueron los únicos que se animaron a opinar sobre esta polémica que involucra a Falcao, pues el senador de la República Carlos Lozada también rechazó la tendencia.

Definitivamente los sesgos politiqueros dan vergüenza.

Uribistas luego de un mes de que @FALCAO diera su opinión, y apoyo al #ParoNacional, salen con semejante numeral #FalcaoRespeteAColombia pic.twitter.com/Gv4tLVu78h — Carlos A. Lozada (@JGalloComunes) June 6, 2021