"Es horrible pedir un baño prestado": domiciliario de Rappi

Tres o cuatro veces va al baño un rappitendero en una jornada normal, pero si la llovizna se asoma o el aguacero arrecia pueden llegar a ser 5 o 6. Esa es la realidad que viven 20.000 trabajadores de la popular plataforma en Bogotá y los 66.000 en el país.

Este miércoles, 31 de mayo, Rappi dispuso de un lugar en las inmediaciones del parque de la 93 donde sus repartidores pueden parquear sus bicicletas y motos, esperar sus pedidos, ubicar sus maletas, descansar, cargar sus teléfonos, hidratarse y consumir alimentos conocidos como ‘pitstops’.

Blu Radio habló con uno de ellos, quien aseguró que, aunque estos puntos ayudan en algo a la problemática que viven los trabajadores de la aplicación, muchas veces no le queda tiempo: “Hay muchas veces que estamos muchos en el mismo punto y no alcanzamos a cumplir las necesidades básicas a tiempo, ya que muchas veces uno está corriendo por algún pedido o alguna promoción", comentó este hombre que prefirió no dar su nombre.

Y es que el tiempo es preciado para un repartidor que tiene que cumplir con las metas establecidas por la aplicación.

“Yo estoy trabajando un aproximado de 10 horas al día”, cuenta el rappitendero, quien contó que la situación es más difícil en los restaurantes ya que en la mayoría los “miran sobre el hombro”.

El tiempo es preciado para un repartidor que tiene que cumplir con las metas establecidas por la aplicación Foto: AFP

“Hay veces donde uno llega a baños, digo a restaurantes, y uno dice pues una urgencia o algo: '¿Me puedes prestar el baño? No, acá no se puede o le cobramos mil dos mil pesos' (…), es horrible pedir un baño prestado, muchas veces no lo prestan”, dijo.

Una situación que no es fácil si se tiene en cuenta que en una jornada de más de 10 horas a penas se toma un descanso de una hora u hora y media “como para que no se vea tan afectada la ganancia”, agregó el trabajador.

A pesar de que en Bogotá ya hay dispuestos cuatro puntos para los rappitenderos y 16 a nivel nacional, el repartidor del día a día asegura que un espacio como el que ahora estará en en las inmediaciones del parque de la 93 “es el primer lugar" donde los "ven realmente".

"No es como ellos dicen que en todos lados, este es el primer lugar donde yo lo veo realmente, yo me muevo mucho por Bogotá y pues en otros lados ponen baños, pero no hay un lugar donde si llueve puede uno guardarse”, relató.

Por su parte, Daniela Marqués, gerente de operaciones de Rappi, insiste en la importancia de estos espacios para que los repartidores puedan descansar y esperar las órdenes.

“Queremos que los usuarios, la sociedad, los repartidores y demás interesados conozcan estos espacios. Rappi es una empresa de servicio y como tal comprende la importancia de dar las herramientas necesarias para que precisamente los repartidores brinden el mejor servicio posible”, agregó Daniela Márquez, head de Operaciones de Rappi, encargada de liderar la operación de más de 60.000 repartidores en Colombia.

Por su parte Matias Laks, gerente general de Rappi Colombia, aseguró que: “Tenemos además convenios con diferentes sitios para que ellos puedan utilizar los baños en otros sitios (…) En un lugar como estos pueden entrar en un día más de 100 personas".