Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Blu Radio  / Sociedad  / Escándalo en el templo: tres capturados por grabar videos obscenos en una iglesia

Escándalo en el templo: tres capturados por grabar videos obscenos en una iglesia

Tres personas fueron detenidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras ingresar al emblemático santuario en Portuguesa y grabar videos inapropiados.

Tres detenidos por grabar videos obscenos en un santuario
Mujeres disfrazadas de monjas, graban video en Santuario
Foto: captura de redes sociales @yordalisfernandez1
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

