"Estamos en manos de un ministro que no está en propiedad": Lucía González, gestora cultural

En los últimos meses, la crisis en el gabinete del presidente Gustavo Petro ha generado incertidumbre entre los ciudadanos, quienes han expresado su preocupación por, entre otros, el futuro del Ministerio de Cultura.

Esta situación se agravó cuando se anunció la salida de Patricia Ariza del puesto y asumió el cargo, temporalmente, el profesor de música Jorge Ignacio Zorro, quien era allegado a la familia presidencial por dictar clases a las hijas de Petro.

Ante la incertidumbre por el futuro del Ministerio, que en la actualidad se quiere enfocar en la formación de músicos clásicos, Lucía González, gestora de cultura, promovió la firma de una carta dirigida a Petro, con la que buscan acordar una cita para conversar sobre esta preocupación que tiene el gremio con respecto a su presente y futuro. En total recibieron el apoyo de 683 ciudadanos, artistas, gestores culturales, organizaciones y académicos.

“Es un llamado de atención sobre lo que está pasando en el Ministerio de Cultura. A ocho meses no ha habido una atención suficiente sobre el Ministerio y mucho menos un cumplimiento sobre las promesas que el presidente había hecho”, expresó González en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

Publicidad

Según la gestora cultural, una de las razones por las que el gremio redactó la carta es por el incumplimiento que ha tenido el Gobierno, respecto a las promesas que se hicieron en campaña.

“Estamos muy tristes y estamos muy preocupados. Muy tristes porque realmente es un sector que creyó en las promesas del Gobierno en la campaña electoral, que confió lo que el Gobierno dijo en relación con la cultura como el soporte fundamental para la paz”, expresó Lucía González.

Publicidad

Asimismo, indicó que el enfoque que el ministro encargado quiere dar a la cultura del país, que se centrará solo en la formación de los artistas, no es viable.

“La cultura no es el arte y yo creo que también ahí hay una equivocación, estamos en manos de un ministro que no está en propiedad y es un ministro que entiende el Ministerio como un lugar del arte solamente, un lugar del arte para formar artistas y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no tienen por función fundamental solo formar artistas, sino formar ciudadanos para la vida, formar conciencia, porque entendemos que en la cultura se forman los valores, los principios, se forman los modos de relacionarnos, de estar en la sociedad y así lo han expresado múltiples comunidades”, añadió.

Por último, la gestora expresó que la cultura es un asunto que está en la base de las relaciones y de la sociedad.

“Se trata de tener un Ministerio que realmente entienda que en la cultura está la transformación y el fortalecimiento social de una sociedad que tiene que construir nociones profundas para la paz”, puntualizó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: