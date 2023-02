Mincultura encargado es profesor de piano de las hijas del presidente, confirma Patricia Ariza

La hoy exministra de Cultura Patricia Ariza, en diálogo con Blu Radio , confirmó que Ignacio Zorro, quien la reemplazará como ministro encargado, es profesor de piano de las hijas del presidente Gustavo Petro, aunque dijo que no cree que eso tenga que ver con la política.

“Tengo entendido que sí, pero no creo que eso sea un asunto de la política (…) Yo creo que el profesor Zorro es un artista y tengo mucho respeto por él. Lo traté de la manera respetuosa todo el tiempo”, dijo en Mañanas Blu.

La ministra saliente también reveló que el viceministro Zorro viajó a Venezuela con la primera dama, Verónica Alcocer, para conocer de primera mano cómo funciona el sistema de orquestas en el vecino país, pero aclaró que no fue informada del viaje.

“No conozco cuáles fueron las conversaciones de la primera dama. Ella fue con el viceministro Zorro, yo me enteré por los medios. Me hubiera gustado saber antes que iban a algo que tiene que ver con la cultura, no por un interés personal, pero la ministra, en ese momento, era yo”, explicó.

La exministra dijo que, una vez llegó del viaje, de manera muy fraternal, le manifestó al viceministro, con humor, su descontento: “Le dije al viceministro, de manera muy fraternal, siempre tuve con él una relación muy respetuosa: '¿Por qué no me trajo algo?', se lo dije, con humor. No me enteré, me enteré por los medios”.

Añadió, de otro lado, que respeta la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de sacarla del cargo , manifestó que le hubiera encantado continuar con su trabajo para consolidar la cultura de paz, pero aclaró que no le gustó la manera cómo le informaron de la decisión.

“Me llamaron tres minutos antes de la alocución a decirme que el presidente pedía mi renuncia. Escuché la alocución y la acepto, pero me parece que hubiera sido distinto. Yo no soy yo, represento una historia, a los artistas. Así estuviera ejerciendo un derecho constitucional pienso que hubiera podido ser más poético haber hablado con el presidente”, añadió.

Asimismo, agregó que desde hace un tiempo había escuchado “chismes” sobre descontentos en el Ejecutivo, tal vez, por la mirada que tiene ella del arte: “Pienso que las diferencias siempre las he visto constructivas porque yo trabajo con el conflicto. El arte y el teatro se basa en el conflicto”.

Pese a todo, la exministra Patricia Ariza señaló que seguirá siendo leal al presidente Petro, pues cree en la lealtad, por encima de cualquier cosa.

