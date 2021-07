Colombia es Cáncer, un signo de agua y protección: astrólogo Ricardo Puerta

El astrólogo Ricardo Puerta explicó en Blu Radio qué es la astrología y el horóscopo, un tema que para muchos es difícil de creer y para otros causa fascinación.

“Lo primero que hay que entender es qué es la astrología, que ha tenido una mala interpretación en la actualidad porque la han relacionado con personajes como Walter Mercado y eso le ha restado credibilidad. La astrología es hablar de fenómenos celeste que repercuten en acontecimientos terrestres”, dijo Puerta.

En cuanto al tema del horóscopo, el astrólogo señaló que significa mirar la hora y que Colombia, según la carta astral, es de signo Cáncer. “Cada país tiene una carta astral y, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos es cuando se firma el acta de independencia, entonces Colombia es un país Cáncer”, indicó el experto.

Y agregó: “Lo importante del signo Cáncer es que es de agua y habla de protección. Los animales que lo representan son todos los que tienen caparazón. Cáncer es un signo que necesita mucha protección. Ya sea porque protege en exceso o necesita ser protegido en exceso”.

Sobre la incredulidad que algunas personales le tienen a la astrología, Puerta señaló: “Así uno no lo vea no significa que no exista. Que usted no vea un átomo o que no sepa como se mueve el átomo, el protón, el neutrón y electrón no significa que no exista. Ahora que lo podemos ver y analizar ya decimos: ‘sí es verdad que existe’, pero toda la vida los protones, electrones y neutrones se han movido”.

Finalmente, el experto defendió que la astrología sí es una ciencia, mas no es exacta. “Es una ciencia social. (…) La astrología no nació hace un siglo, nació hace 30.000 años. (…) Hay libertad de que cada quien crea lo que crea. Para mi resulta útil”, concluyó.