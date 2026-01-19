Ni ropa ni espejos: la tecnología que reemplazará la forma de medirse prendas

La industria del retail en Colombia, que proyecta un crecimiento del 4,7 % para este 2026, ha identificado que el 83 % de las decisiones de compra dependen exclusivamente del impacto visual. Bajo esta premisa, el concepto de visual merchandising (VM) evoluciona hacia lo que los expertos denominan experiencias phygital: la unión del espacio físico con herramientas digitales avanzadas.



Probadores virtuales y realidad aumentada

John Fredy Pizarro, visual y productor de la marca Clemont, explica que el futuro de las tiendas ya no depende de los probadores convencionales. La implementación de espejos inteligentes y tecnología de Realidad Aumentada (AR) permitirá a los clientes visualizar cómo les queda una colección completa sin necesidad de retirarse sus prendas.

"Las tiendas se apoyarán en pantallas interactivas para explorar colecciones y la historia de la marca", asegura Pizarro. Esta tecnología no solo agiliza el proceso de compra, sino que responde a un consumidor digitalmente nativo que busca inmediatez y personalización. Además, la experiencia en tienda se volverá multisensorial, integrando aromas específicos y listas de reproducción curadas para conectar emocionalmente con el usuario.

Espacios híbridos y sostenibilidad

El cambio no es solo tecnológico, sino estructural. Para 2026, los locales de moda se transformarán en espacios híbridos que integrarán áreas de café, galerías de arte y zonas de personalización en tiempo real, donde los compradores podrán añadir bordados o parches a sus prendas al instante.

Este modelo también exige una sostenibilidad radical. Las marcas de lujo están migrando hacia escenografías modulares y materiales reciclados en sus exhibiciones, buscando reducir el desperdicio.



"El cliente espera que el contenido digital y la tienda física sean manifestaciones fluidas de la misma identidad", concluye el experto de Clemont, subrayando que la coherencia entre el e-commerce y el punto físico será el único camino para mantener la lealtad de un consumidor cada vez más ético e informado.