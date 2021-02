Tome nota: estos son los pasos para tomar decisiones concretas en la vida

En diálogo con En BLU Jeans, el psicólogo y sociólogo Luis Alberto Zuleta explicó cómo hacer para que las decisiones tomadas por una persona sean concretas. Afirmó que el lenguaje que usamos crea la realidad en que vivimos.

Entender que decidir es un acto del lenguaje, las decisiones son declaraciones puntualizó.

Además, recalcó que es importante preguntarse ¿cómo estamos declarando?, preguntarse si se decide más por las emociones o por la parte racional.

En medio de este proceso se debe construir un proceso de posibilidades de ¿cómo llegó a mis sueños desde una mirada real?

“Si digo que decidí es porque estoy listo para tomar acción, si no es así es un sueño”, agregó.

Zuleta explicó que la toma de decisiones es una mezcla entre la parte emocional y racional.

Parte emocional

La declaración de la dignidad: “el no, también es válido decir que no”.

Declaración del cambio: “algo en mi vida ya no tiene más sentido”.

Declaración del amor: “a qué le quiero declarar ‘te amo’”.

“La declaración del aprendizaje, no sé, ser consciente que no lo sabemos todo. Uno no debe acertar en todo, uno tiene derecho de cometer errores”, concluyó.

Parte racional

Recomendó hacer el ejercicio de escribir qué decisión se quiere tomar. Igualmente, escribir por qué se quiere tomar dicha decisión.

También es importante plantearse y escribir cómo se va a medir el proceso. “Indicadores, por ejemplo, tengo más dinero, o si quiero bajar de peso la báscula es un método para medir”.

Por último, hacer un plan B, contestando qué pasa si me va bien o mal, sin dejar de lado la decisión, sino replanteándola.

