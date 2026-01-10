En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Graban a policía obligando a jóvenes a hacer sentadillas en plena calle

Graban a policía obligando a jóvenes a hacer sentadillas en plena calle

Un video viral muestra a uniformados obligando a un grupo de jóvenes a hacer ejercicio como “castigo”, lo que desató un intenso debate en redes sociales sobre el proceder policial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad