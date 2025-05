Habla ciclista que denunció acoso sexual en Medellín y se conoce video: este es el agresor

Deisy López es una ciclista aficionada, que en días pasados denunció un caso de acoso sexual en las vías de Medellín mientras entrenaba.

Según su relato, fue víctima de tocamientos por la avenida Las Palmas, por parte de un motociclista. A través de un video en redes sociales contó que montando sobre su bicicleta una moto se acercó a ella y disminuyó la velocidad, para posteriormente tocarle las nalgas.

"Dios mío, o sea, esto tiene que parar. Yo no sé si le ha pasado a mucha gente, muchas mujeres sobre todo, pero por favor, tiene que haber una campaña, tiene que haber algo que hacer para que el abuso contra las mujeres pare acá. Estoy cansada", dijo la mujer.

En una entrevista con Noticias Caracol, la mujer contó detalles del suceso. Dijo que siempre trata de salir acompañada a realizar deporte; sin embargo, algunos días sale sola.

"Ya me ha pasado en tres ocasiones que tipos en una moto aceleran y me tocan la nalga. Es algo que he compartido y siempre encuentro respuesta en muchas mujeres como 'a mí también me pasó', es algo que está muy normalizado", expresó.

Según mencionó, decidió hablar porque estaba cansada de la situación, pues en las ocasiones anteriores había sentido vergüenza de vivir algo así: "En este momento pensé y dije no, la vergüenza la deberían sentir ellos, los acosadores".

Lo que era un espacio de esparcimiento y deporte pasó a ser una pesadilla para Daisy López. En Noticias Caracol en vivo, esta ciclista aficionada relata los momentos de pánico que ha vivido por culpa de unos cuantos sujetos en moto que acceden a ella de forma abusiva. "Se ha… pic.twitter.com/OvFCUWjrSp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 20, 2025

Video del acoso de mujer en Medellín

Relató que en la primera ocasión que vivió esto, iba por la vía La Ceja y allí incluso el motociclista casi la tumba. Sin embargo, cuando fue a revisar el lugar, no había cámaras de seguridad.

Según la deportista, a partir de este video muchas mujeres le escribieron e iniciaron a exponer sus casos, dando cuenta de esta realidad: "No estamos sentimos seguras".

¿Quién es el acosador de la ciclista en Medellín?

La mujer dio detalles sobre el caso, informando que puso la denuncia en la Fiscalía ya que gracias al video de una cámara de seguridad, se logró captar las placas de la moto e identificar al sujeto.

"Ahí se ve claramente la persona de la moto y ya está siendo identificado", expresó.

Según la influenciadora, no se trata de la misma persona que la había agredido en ocasiones anteriores.

Por ahora el proceso judicial avanzará en la Fiscalía y la mujer pide justicia y garantías.

Es de recordar que el alcalde Fico Gutiérrez se pronunció al respecto con un contundente mensaje: "No más acoso o abuso en contra nuestras mujeres. Lo que le pasó a Daisy y a le pasa a muchas mujeres es indignante. Mi rechazo absoluto y mi solidaridad. Algunos imbéciles creen que eso es gracioso o que es normal. Ni lo uno, ni lo otro".