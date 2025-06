Fue por medio de TikTok que un joven decidió compartir el momento en el que le pidió a ayuda a ChatGPT para terminar con su pareja, pidiéndole algunos consejos para la dura decisión.

Cabe destacar que ChatGPT se ha convertido en una herramienta de apoyo en muchos aspectos para la vida cotidiana, incluso ahora para consejos sobre decisiones personales como una ruptura amorosa.

En el video compartido se puede observar cómo el joven comienza pidiendo primero a ChatGPT que actúe como su novio y le permita practicar cómo terminar con él.

"Hola, Chat, me gustaría si pretendieras ser mi novio y así práctico cómo terminar con él", señala el joven en el video compartido en redes sociales.

El joven comienza entonces con la práctica, donde empieza diciendo: "Hola, Arturo, me gustaría hablar contigo. Siento que lo nuestro ya no está funcionando, ya no funciona tan bien”, de inmediato la inteligencia artificial le responde diciendo: “¿Quieres estar con otro? Es obvio, es Frank, tu amiguito de Venezuela, es él, yo sabía”, seguidamente el joven responde: “No tiene nada que ver con Frank, tiene que ver con todo, no sé, no funciona lo nuestro, peleamos todo el día”.

La conversación con la inteligencia artificial continúa mientras interpreta el papel de la pareja que desea terminar. Un caso poco usual que logró cautivar la atención de los internautas porque la conversación parece muy real, y al joven se le puede observar su preocupación y los sentimientos que experimenta mientras expresa todo lo que siente.

Publicidad

¿Qué pasó después?

La conversación con ChatGPT finaliza con darse una oportunidad e intentarlo. La publicación del video causó una serie de críticas y rechazo, pues para algunos esa decisión no se debe ensayar y no debe ser practicada con un programa de inteligencia artificial.

El video cuenta con más de 700.000 'me gusta', fue compartido más de 50. 000 veces y cuenta con un más de 5.000 comentarios, donde se puede leer frases como: “Incluso el chat lo manipulaba”, “Tenía como mucho contexto ChatGPT”, “Iba a terminar con su novio y ahora tiene 2”, “Se lo tomó en serio ChatGPT”, “¿Por qué lo manipula?”, “Lo del amiguito de Venezuela”, “Chat se metió mucho en el papel”.