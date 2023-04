La verdad detrás del supuesto cheque de $1.000.000 que ganó mujer por ser buena paga

Una mujer que al aparecer ganó un cheque de $1.000.000 pesos por ser buena paga con los ‘gota a gotas’ se hizo viral a través de redes sociales gracias a varias fotos que se difundieron de ella con los cobradores; sin embargo, después de la emoción que causó el millonario premio, la verdadera historia detrás de la imagen salió a la luz y decepcionó a muchos internautas.

En las imágenes difundidas en redes se alcanza a apreciar a la supuesta ganadora del millonario premio, quien fue identificada en redes como doña Nivis, posando para una foto junto a cuatro cobradores de ‘gota a gota’. Además, se alcanza a leer algunas frases curiosas las cuales incitan a endeudarse.

“Endeudarse sí paga”, “Vigilado por el patrón”, “Pagadiario te premia”, son las frases que se alcanzan a leer en el cheque gigante y simbólico que le entregaron a la mujer.

La verdad detrás del supuesto cheque de $1.000.000

Sin embargo, después de que la historia se hiciera viral, la misma mujer de 62 años salió a desmentir el millonario premio en una conversación que tuvo con el medio local El Universal de Cartagena.

Según la mujer, en realidad ella tiene un restaurante dónde usualmente suelen ir los ‘gota a gotas’ a cobrarle los pagadiarios y, de vez en cuando, a almorzar, por lo que la foto se la tomaron en agradecimiento.

Por otro lado, aunque sí confirmó que se tomó la foto con los cobradores, también aseguró que jamás existió el enorme cheque millonarios que aparece, por lo que tuvo que ser puesto con Photoshop por algún internauta en redes sociales.

“Es un montaje, porque en realidad yo no me he ganado un millón de pesos. Yo me presté para eso, porque al mal tiempo buena cara”, reveló la mujer.

Por último, la mujer contó que en realidad le toca acceder a los préstamos de ‘gota a gotas’ por la difícil situación que vive en su hogar.

