Margarita Rosa vuelve a hablar del Gobierno Petro: “Estoy en crisis; no me recupero”

La reconocida actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco ha vuelto a expresar su preocupación por el rumbo delGobierno del presidente Gustavo Petro . En un reciente monólogo compartido en sus redes sociales, Margarita Rosa manifestó sentirse en crisis y sin capacidad de recuperación ante lo que describió como una “desconcertante deriva discursiva” del mandatario y su gabinete.

El comentario de Margarita Rosa surgió a raíz de un editorial publicado por la escritora Carolina Sanín en la revista Cambio, donde Sanín criticó duramente la reunión ministerial encabezada por Petro. Sanín, quien anteriormente se distanció del presidente tras calificarlo de “antisemita” por sus declaraciones sobre el conflicto en Israel, describió la reunión como un “vómito incesante de palabras” y una muestra de “violencia del aturdimiento y la sinrazón”.

Margarita Rosa habla del Gobierno Petro

En su publicación, Margarita Rosa compartió el enlace al video de la reunión, titulado La misa negra de Gustavo Petro, y pidió a sus seguidores que lo escucharan para entender su desazón. “Estoy en crisis, personas y robots de X. No me recupero. Oigan a @SaninPazC y me cuentan”, escribió la actriz, refiriéndose a Sanín.

Críticas al estilo de liderazgo de Petro

Sanín no solo cuestionó la desorganización y desarticulación del Gobierno, sino que también señaló el uso de “símbolos fuertemente patriarcales” por parte de Petro, los cuales, según ella, reflejan violencia, delirio y falta de respeto hacia sus colaboradores. Estas declaraciones han generado un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios apoyan las críticas de Sanín y Margarita Rosa, mientras que otros defienden al presidente y sus políticas.

Margarita Rosa, conocida por su postura crítica frente a diversos temas políticos y sociales, no es la primera vez que expresa su descontento con el Gobierno de Petro. Sin embargo, sus recientes declaraciones han resonado con fuerza, especialmente entre quienes se encuentran en la disyuntiva de celebrar los logros del Gobierno y cuestionar sus métodos.