Mensaje de la prima de Mauricio Leal tras conocerse la noticia de la captura del hermano, Yhoiner

El polémico caso protagonizado por el fallecido Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, vuelve a ser tema entre la opinión pública, tras conocerse la noticia de la captura del hermano del estilista, Yhoiner Leal, como lo conoció en primicia BLU Radio.

Yhoiner Leal, quien fue capturado como presunto responsable de los hechos, señaló en conversación con BLU Radio el pasado 1 de diciembre, que al lugar de los hechos ingresaron él y el conductor de su hermano, quien fue el primero en ver los cadáveres.

"Cuando yo veo la escena, todo apuntaba hacia un suicidio, pero según todo lo que se ha filtrado también podría ser un homicidio”, aseguró en su momento Yhoiner.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía llevaron la captura del hermano del estilista, a quien se le imputarían los cargos de homicidio agravado por parentesco, estado de indefensión y sevicia, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en el caso.

La prima de los hermanos Leal y sobrina de Marleny Hernández, Natalia Sánchez Hernández, ha expresado algunas opiniones sobre los hechos que han ocurrido en su familia.

"Me invade un gran vacío, demasiadas preguntas, sin ninguna respuesta. No tengo la mente tranquila, nadie nos da alguna explicación. Tía preciosa y primo lindo me duele el alma. ¿Por qué ellos? No le hacían daño a nadie, siempre estuvieron para todos siempre con una sonrisa", señaló en una publicación, cuando se conoció la noticia de la muerte de sus familiares.

Ahora, tras la captura de su primo Yhoiner, publicó otro mensaje a través de sus historias.

¡Dios! Duele el alma, duele el corazón. Toda una familia destruida

