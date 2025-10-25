Millonarias gemelas buscan novio para las dos, ¿cuáles son los requisitos?

En un giro que ha generado reacciones encontrado en redes sociales y medios internacionales, las hermanas gemelas australianas April Maddison y Amelia Madisson, de 20 años, hicieron pública su búsqueda de un novio que esté dispuesto a establecer una relación romántica compartida con ambas.

Residentes en Gold Coast, Australia, las hermanas acumulaban más de ocho millones de dólares en ganancias de sus plataformas en línea y recientemente adquirieron una mansión valorada en seis millones de dólares.

Desde niñas siempre habían compartido todo, como juguetes, ropa, eventos, actividades, en general; sin embargo, hoy que son adultas sostienen una relación muy cercana que describen como "inseparable".

Según explicaron en una entrevista con un medio australiano, su decisión de buscar una sola pareja para las dos nace de experiencias anteriores. "Cuando alguna tuvo novio, solía haber celos por el tiempo que pasábamos juntas. Por eso preferimos compartir a una misma persona. Así todo es más natural" mencionó Amelia.



Pero, esta propuesta no está exenta de reglas, las gemelas proponen que su novio debe tener una relación íntima con cada una por separado, no simultáneamente; y asimismo tampoco podría vivir con ambas al mismo tiempo.

Gemelas Maddison Foto: redes sociales @maddisontwinsx

"Nuestro novio solo tendrá relaciones con nosotras, una a la vez. No compartimos dormitorio y nos turnaremos", explicaron las gemelas.

Además, dejaron claro que no consideran esta búsqueda como estrategia de prensa ni una forma de hacerse publicidad, sino como una decisión genuina y consensuada, mencionando que solo quieren alguien que pueda entenderlas y que no separe lo que son.

Publicidad

Psicólogos y especialistas en comportamiento social, señalan que, casos como este amplían la conversación sobre consentimiento, pluralidad afectiva y las estructuras románticas fueras del sistema monógamo tradicional.

Sin embargo, no todos los comentarios son de apoyo. En redes sociales algunos usuarios califican la decisión como una "muestra de libertad afectiva", mientras otros llegan a interpretarlas como una puesta en escena para mantener relevancia mediática.

El hecho de que ambas hermanas busquen compartir un solo hombre como compañero romántico, con reglas fijadas por su parte; representan un desafío a las convenciones sobre qué debe ser una relación.

Maddison Foto: redes sociales @maddisontwinsx

Publicidad

Mientras tanto, las gemelas continúan viviendo juntas, administrando sus negocios en internet y, según sus propias palabras, "buscando al hombre perfecto para compartirlo todo, incluso el amor".