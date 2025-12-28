En vivo
Muere la reconocida actriz y activista Brigitte Bardot

Muere la reconocida actriz y activista Brigitte Bardot

Tras el cine, la célebre actriz Brigitte Bardot inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas son todavía célebres.

Brigitte Bardot
Muere la actriz Brigitte Bardot
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

