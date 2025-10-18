Orgullo país: la bombonera que une el trabajo de los campesinos de Santander con el sabor del Cacao

El fundador del emprendimiento Caku Boom Jesús David Guiza Zepeda decidió crear una experiencia que fuera más allá del simple acto de comer chocolate. Su motivación surgió del deseo de conectar el placer del cacao con el reconocimiento al trabajo de los campesinos que lo cultivan en las montañas de Santander.

De esa idea nació la bombonería Caku Boom, un taller artesanal que elabora bombones de chocolate semi amargo al 70% de cacao, cuidadosamente seleccionados de cultivos sostenibles.

El trabajo agricultor se enaltece con la creación de bombones rellenos. foto: Instagram @caku.boom

Cada pieza busca sorprender el paladar con una explosión de sabores que combinan lo dulce, lo ácido, lo amargo y lo licoroso, ofreciendo más de 21 rellenos inspirados en postres, frutas tropicales y bebidas tradicionales.

Los bombones, pintados a mano uno por uno, son pequeñas obras de arte que reflejan el compromiso de sus creadores con la autenticidad. “Queremos que cada persona sienta que no solo está probando un chocolate, sino una historia completa: la del cacao, la tierra y quienes la trabajan”, explica Guiza, convencido de que la artesanía también puede ser una forma de honrar la memoria del campo colombiano.



El proyecto no solo busca deleitar los sentidos, sino también generar conciencia sobre el valor del trabajo agrícola. Por eso, Caku Boom se ha convertido en un referente de innovación con propósito dentro del sector chocolatero, recordando que detrás de cada bombón hay manos campesinas que hacen posible su sabor.

Aunque el camino apenas comienza, esta bombonería demuestra que es posible unir gastronomía, arte y responsabilidad social en una experiencia que celebra lo mejor del cacao colombiano y el poder de transformar lo cotidiano en algo extraordinario.

Publicidad

Escuche aquí de qué se trata: