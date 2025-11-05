Primer taxi colombiano en España: jóvenes recrearon famoso “zapatico” y generaron furor y nostalgia

Una iniciativa cargada de sentimiento patrio captó la tención y provocó sonrisas en las calles de Madrid. Un grupo de jóvenes colombianos ha sorprendido al público al adaptar un pequeño automóvil, transformándolo en un llamativo "taxi amarillo", inspirado directamente en los famosos "zapaticos" que recorren las principales ciudades de Colombia.

El particular taxi ha sido visto en varias calles madrileñas, generando una profunda ola de reacciones entre los transeúntes, especialmente entre la comunidad colombiana.

Este carro se ha convertido rápidamente en un fenómeno cultural, sin embargo, este proyecto va más allá de una simple adaptación vehicular.

Según los reportes, el taxi amarillo se ha consolidado como un homenaje visible a sus raíces y una exaltación a la identidad cultural de Colombia. La difusión de este gesto de añoranza se ha hecho viral, gracias a videos que circulan en plataformas digitales bajo el usuario joecol57.



La réplica perfecta

Tienes calcomanías, accesorios y detalles propios de un taxi colombiano. Está pintado completamente de amarillo y decorado con todos los detalles característicos de los "zapaticos".

Comunidad colombiana en España

Para nadie es un secreto que una de las comunidades extranjeras más grandes que residen en España es sin duda la colombiana. Aproximadamente hay más de un millón de colombianos, según datos históricos recientes.



Esta cifra marca un hito, posicionando a la comunidad colombiana como una de las más grandes y de más rápido crecimiento en el país.

Vea el video de los recorridos del taxi aquí: