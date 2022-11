¿Qué hacer si se encuentra con un oso? Siga estos tips en caso de que se presente esta situación

En dialogo con Travesía Blu, estuvo Pol Luki, oficial de la conservación de la protección de animales silvestres y salvajes, quien también realiza investigaciones cuando se incumple la ley de la caza, la pesca y ayuda a las personas a resolver conflictos con los osos, y quien finalmente, captura a cazadores furtivos.

Luki habló acerca de los osos grizzly y osos negros de Yellowstone, Estados Unidos, como diversos consejos cuando se acerque un oso en alguna excursión y conflictos que podrían suceder.

“Este lugar, está ubicado en Montana y los osos grizzly en los Estados Unidos crecieron en el parque nacional Yellowstone y han sido protegidos desde entonces, tienen todo lo que necesitan y es importante saber que estos son un fuerte de los pumas y demás animales salvajes”, comentó.

¿Cómo son los conflictos entre las personas y los osos?

“A veces se presentan problemas entre los osos negros y los grizzly en contra de los granjeros y dueños de las casas, los osos siempre están buscando comida, es lo más importante y esto hace que la comida más fácil sean otros animales, como las ovejas, caballos, perros y por eso se presentan conflictos y más que todo en las fincas”, indicó.

El oficial Luki, dio un dato muy importante acerca de los antepasados de los osos que puede influir hoy en día.

“En los años 50 era común alimentar a los osos con la mano, tal vez por esto siempre están buscando alimentación hacia las personas”, añadió.

¿Es peligroso estar cerca de un oso grizzly?

“Si, ellos corren más de 104.65 kilómetros por hora, es decir que sería imposible escapar de un oso si quiere atacar”, agregó.

¿Cómo defenderse de un oso si se presenta algún ataque?

“Es mejor evitar un ataque, nunca estar solo, siempre estar en grupo, si es un oso negro, es mejor pelear y defenderse, si es un oso grizzly, es mejor hacerse el muerto y cubrir la cabeza y los órganos, no hacer ninguna acción que pueda provocar un ataque”, dijo.

¿Cómo evitar que un oso se acerque en alguna excursión?

“Llevar un gas pimienta, o en la cintura o en la mano, nunca en la maleta porque si ellos atacan no va a tener sentido, esto solo va a causar como una reacción en los osos de alergia en la nariz y los ojos, pero no es nocivo, no los va a matar”, finalizó.

