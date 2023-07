"Qué me pongo": Jey Castañeda llega a En Blu jeans para hablar de moda

Jey Castañeda, es mercadóloga, publicista y asesora de imagen certificada a nivel internacional. Lleva en los medios 10 años, comenzó haciendo televisión en el 2013 manejando la sección de moda de un canal regional y luego llegó a la industria de la radio en donde se involucró en ello hace ocho años, siempre compartiendo contenido de valor pero sobre todo contenido para regalarle amor a las personas a través de lo que visten, lo que usan y cómo se sienten así lo menciona ella en diálogo con Blu Radio.

Este fin de semana estará al aire hablando de temas de moda , durante la emisión de En Blu Jeans en su sección “Qué me pongo” en donde los oyentes podrán hacer sus preguntas relacionadas con eventos u ocasiones donde no se saben que ponerse.

“Vamos a hablar desde las emociones, como qué me pongo para sentirme mejor conmigo mismo, qué me pongo para sentirme feliz conmigo, qué me pongo para de alguna manera alejarme de una tristeza, así que va a estar muy interesante y estoy muy emocionada de responder estas preguntas donde podamos involucrar evidentemente a nuestros oyentes” indica Jey a Blu Radio.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Publicidad

Pero esto no es todo, junto con ella se abordarán datos cocteleros que aparecen en una conversación de amigos o cuando se está en una reunión de amigos o familia, donde de repente se tienen silencios incómodos y está ahí ese dato coctelero que ayuda a romper el hielo pero además enseña algo.

“Tendremos más sorpresas, todo lo que venimos o se viene hablando en Blue Jeans, con las leyendas, columnas, batallas musicales, la máquina de la verdad y el mire que me encontré, entre otros. Estoy muy emocionada y feliz, seguramente este fin de semana nos vamos a llenar de información, entretenimiento, risas y mucho conocimiento, así que allí los espero”

La moda en la actualidad es un tema muy amplio y diverso, ya que está influenciado por una variedad de factores como la cultura, tecnología, redes sociales y los cambios en los estilos de vida.

Publicidad

Tendencias y conceptos relevantes en el mundo de la moda en la actualidad:



Sostenibilidad: La moda sostenible se ha convertido en una preocupación importante para muchas personas. Cada vez más marcas y diseñadores están adoptando prácticas éticas y amigables con el medio ambiente, utilizando materiales reciclados o reduciendo el desperdicio Streetwear: El streetwear, o ropa urbana, sigue siendo una tendencia influyente en la moda actual . Se caracteriza por prendas cómodas, inspiradas en la cultura urbana y deportiva, como sudaderas con capucha, zapatillas deportivas e incluso camisas con grandes estampados. Moda inclusiva: Existe una creciente demanda de moda inclusiva que abarca una amplia gama de tallas, edades, etnias y géneros. Las marcas están trabajando para ofrecer opciones más diversas e incluso representativas, generando a los movimientos de aceptación corporal y diversidad visibilidad.

Es importante tener en cuenta que la moda es un campo muy dinámico y subjetivo. Las tendencias pueden variar según la región geográfica y los gustos individuales. Estas son solo algunas de las tendencias que han ganado relevancia en la actualidad, pero la moda siempre está evolucionando y adaptándose a nuevos estilos y preferencias.

Le puede interesar "Bogotá Fashion Week y la Secretaría de Ambiente le apuestan a la moda sostenible"