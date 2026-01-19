Revelan video del emotivo gesto que tuvo el hijo menor de Yeison Jiménez en su funeral: una flor

El Movistar Arena de Bogotá fue el escenario del homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez y a los cinco integrantes de su equipo que fallecieron en el accidente aéreo ocurrido en Paipa. El acto se realizó el miércoles 14 de enero y contó con la asistencia de miles de seguidores, quienes ingresaron al recinto en dos jornadas abiertas al público.

Durante la ceremonia, el féretro del artista estuvo ubicado en el centro del escenario y fue acompañado por objetos representativos de su carrera, entre ellos su sombrero y un caballo, elementos asociados a su imagen pública y trayectoria en la música popular.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, que en las últimas horas se ha vuelto viral en redes sociales, muestra al hijo menor de Yeison, Santiago, acercándose a la imagen de su padre.

En el video se observa cómo el pequeño, de apenas un año de edad, toma una flor de una de las coronas dispuestas en el lugar y se la entrega a una mujer que se encuentra frente a él. En medio de su inocencia, el niño mira el féretro y continúa tomando flores, protagonizando una escena que ha conmovido profundamente.



Este es el video

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Al homenaje asistieron reconocidos artistas del género, como Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera y Luis Alfonso, quienes acompañaron a la familia y al público presente. Frente a versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta cremación previa, el cantante Ciro Quiñonez confirmó que los cuerpos de las seis víctimas estuvieron en el Movistar Arena durante el acto público.

Según explicó, previamente se realizó una velación privada en el norte de Bogotá, reservada para familiares y allegados, antes del traslado al recinto y la posterior cremación.

Como parte de los anuncios realizados posteriormente e}al homenaje, se confirmó que el concierto que Yeison Jiménez tenía previsto en el estadio El Campín será reprogramado para el 31 de enero de 2026. El evento contará con la participación de su banda y artistas invitados, y se llevará a cabo como un tributo a su legado musical y a su trayectoria en la música popular colombiana.