Blu Radio  / Sociedad  / Revelan video del emotivo gesto que tuvo el hijo menor de Yeison Jiménez en su funeral: una flor

Revelan video del emotivo gesto que tuvo el hijo menor de Yeison Jiménez en su funeral: una flor

Uno de los momentos más emotivos, que en las últimas horas se ha vuelto viral en redes sociales, muestra al hijo menor de Yeison Jiménez, Santiago, acercándose a la imagen de su padre.

Foot: AFP / Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

