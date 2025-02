Cómo abordar educación sexual con hijos: importancia de la primera vez, sexólogo explica

En En Blu Jeans, el sexólogo clínico Sergio Pérez dio algunos consejos para los padres sobre la educación sexual de sus hijos y la importancia de la normalización de estos temas, la necesidad de un enfoque integral y cómo los padres pueden romper barreras culturales quedificultan estas conversaciones.

Enfatizó que es crucial abordar la educación sexual desde la ‘normalidad’ , el respeto y el afecto. Hablar sobre sexualidad no debe verse como un tabú; los hijos, en su curiosidad natural, plantearán preguntas, y será responsabilidad de los padres responder sin dramatismo.

Publicidad

"Los chavales, cuando ven que no hablamos del tema, piensan que es algo feo", dijo, señalando que la normalización de las conversaciones es esencial para la formación de una perspectiva saludable sobre la sexualidad.

Otro tema importante es cómo los padres pueden romper las barreras culturales que a menudo inhiben estas conversaciones. Explicó que, aunque puede ser incómodo, es fundamental que los padres se preparen para abordar estos temas antes de que sus hijos se enfrenten a ellos en la escuela o en grupo .

Publicidad

"No podemos cerrar los ojos y pensar que a nuestros hijos no les ocurrirá", advirtió. La educación sexual no solo prepara a los jóvenes para la primera relación sexual, sino que también les permite comprender los riesgos asociados, como embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

Por otra parte, mencionó que establecer un vínculo de confianza es clave para que los niños se sientan seguros al preguntar a sus padres sobre sexualidad. "Los niños tienen el derecho de decidir cuándo y cómo. A veces, los padres creen que al hablar del tema les están motivando, pero esto es un mito", afirmó.

Es esencial aclarar los conceptos y proporcionar información precisa, incluso dejando recursos informativos al alcance de los jóvenes.

Publicidad

Cuando se trata de la ‘primera vez’, las expectativas pueden ser diferentes de la realidad. Aconsejó que se debe preparar a los jóvenes para entender que no todas las primeras experiencias son perfectas y que pueden no ser lo que esperaban.

"Debemos enseñarles que debe haber respeto y voluntad mutua", compartió y subrayó que la comprensión y la comunicación son fundamentales en esas experiencias.

Sugirió que los padres puedan encontrar recursos útiles en línea, en su clínica y en otros lugares, para educarse y poder educar a sus hijos adecuadamente. La educación sexual no solo es responsabilidad de la escuela; también recae sobre los padres crear un ambiente donde sus hijos puedan hablar libremente sobre sus inquietudes y experiencias.

Publicidad

Con un enfoque integral, donde se fomente el amor propio, los padres pueden ayudar a sus hijos a tomar decisiones informadas y saludables sobre su vida sexual.

La conversación sobre sexualidad es vital y debe ser continua, pues el futuro de nuestras nuevas generaciones depende de la información y el apoyo que reciban de sus padres y educadores. Al hacerlo, les estamos proporcionando las herramientas necesarias para navegar por su vida sexual de forma segura y responsable.