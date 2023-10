Salud sexual en Colombia: riesgos de enfermedades y embarazos no deseados entre jóvenes

En Colombia, al igual que en muchas otras naciones, los jóvenes enfrentan diversos riesgos relacionados con su salud sexual, los cuales incluyen las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y los embarazos no deseados.

Las ETS, como el VIH/SIDA, la sífilis, la gonorrea, el herpes genital y el virus del papiloma humano (VPH) son una amenaza constante para la salud de los jóvenes colombianos. La falta de acceso a la educación sexual y a servicios de salud sexual adecuados puede aumentar el riesgo de contraer estas infecciones. La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para combatir estas enfermedades.

Este preocupante panorama se agrava aún más al descubrir que el 52 % de los embarazos ocurridos en 2022 no fueron planeados , y el 40 % de ellos fueron considerados no deseados.



El doctor Juan Carlos Cataño, de la Fundación Antioqueña de Infectología (FAI), enfatizó que acciones como el inicio temprano de relaciones sexuales, relaciones no voluntarias y prácticas sexuales sin protección son factores de riesgo para contraer ITS.

Según ONUSIDA, en 2022, Colombia tenía más de 190,000 personas viviendo con VIH, una enfermedad que ha cobrado más de 40 millones de vidas en todo el mundo. Alarmantemente, solo el 54 % de las personas con VIH en Colombia saben de su diagnóstico .

Es importante destacar que el uso correcto de preservativos y métodos anticonceptivos de barrera no solo previene embarazos no deseados, sino que también es uno de los mecanismos más efectivos para reducir el riesgo de ITS, incluido el VIH. Sin embargo, algunos jóvenes prefieren otros métodos anticonceptivos, como pastillas anticonceptivas o dispositivos intrauterinos, y algunos evitan el condón por temor a que afecte negativamente su placer sexual.

Además de los desafíos de salud física, también existen barreras culturales y sociales que dificultan la discusión abierta sobre la salud sexual y reproductiva en Colombia. Estas barreras pueden llevar a la estigmatización de los jóvenes que buscan ayuda o consejo en este ámbito, lo que a su vez puede limitar el acceso a servicios esenciales.