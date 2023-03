Video: joven le pidió a su mejor amiga que fueran novios y la respuesta sorprendió a más de uno

A través de redes sociales es muy usual encontrarse con historias y videos que se hacen virales en muy poco tiempo, como, por ejemplo, el caso de un joven mexicano que, por tratar de sorprender a su mejor amiga, tomó una de las peores decisiones de su vida.

En el video, el cual fue publicado en la plataforma TikTok, se ve cómo el joven mexicano, identificado como llamado Jonatán, se arma de valor para pedirle a su mejor amiga que se convirtiera en su novia; sin embargo, la respuesta que obtuvo fue completamente sorpresiva.

“Desde que te vi, me di cuenta de que te quería para toda la vida”, fue uno de los mensajes que le redactó el joven a su mejor amiga en una cartelera.

El joven, asustado por la situación, se llenó de valentía y fue hasta donde su mejor amiga para que pudiera leer los mensajes de amor que le había escrito, mientras las demás personas presentes lo alentaban y gritaban de la emoción.

Sin embargo, cuando el joven le pidió a su mejor amiga que fueran novios, la mujer le rechazó la propuesta e, incluso, le hizo una dura confesión.

“¿Qué no eres gay?”, fue la respuesta que le dijo la joven a su enamorado amigo.

Aunque al final no se pudo concretar la relación, el video se hizo viral y ya cuenta con más de 40 millones de reproducciones.

“Otro soldado caído”, “Una vez me dijeron... me gustas y yo ‘pero no eras gay’, me dejo de hablar jajajaja”, “Hay muchas formas de decir que no, pero esta es la peor”, “Hasta el chico no se aguantó la risa, creo”, “Yo también pensé eso con un chico”, “Él: ¡sí, pero por ti se me olvida!”, fueron algunos comentarios que dejó la publicación.

