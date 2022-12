Video: la conmovedora conversación de Residente con la familia de Lucas Villa

El reconocido cantante puertorriqueño compartió con sus seguidores una conversación en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde habló con los hermanos de Lucas Villa, el joven que resultó gravemente herido tras un ataque a bala en el viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira.

La conversación giró en torno a Lucas Villa, para conocer de la mano de sus hermanos quién es, qué cosas le gustan y en un breve momento relatar el estado de salud del estudiante.

En medio del diálogo, una de las hermanas de Lucas le hizo saber a René que su hermano es fan de su música, a este punto el cantante se conmovió mucho y dijo: “para mí es un honor de verdad, yo sé que cuando esté bien me avisan y nos conocemos, vienen para Puerto Rico, conocen a mis hermanos también porque son una familia, así como la de ustedes”.

Qué tipo valioso. Lo siente más que muchos de los de acá. Gracias @Residente pic.twitter.com/jsP9uRxGTh — Arboleda (@Arboleda__) May 8, 2021

Residente ha sido uno de los artistas que ha expresado su solidaridad con Colombia en medio de la crisis social que atraviesa.

“Lo siento bien cabrón. Mi familia los ve a ustedes y me pongo en el lugar de ustedes así que nada, no me gusta hacer esto, dijo con la voz quebrada, me pongo en el lugar de ustedes y los entiendo, les pido que sigan así como familia, Lucas siempre va a estar ahí yo espero verlo y conocerlo algún día”, agregó en medio del sentimiento.