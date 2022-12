Rastacuando, personaje creado por ‘Lokillo’, se fajó con un homenaje a Lucas Villa , el joven que fue atacado a tiros durante una protesta en Pereira y que falleció este martes.

“Salí a estudiar y, al no tener con qué pagar. Salí a estudiar y al no tener con qué pagar, salí a buscar algún empleo y, al no encontrar, salí a marchar”, dice la canción, que resume parte de los motivos de las manifestaciones que hoy se adelantan en Colombia.

Luego, en otra estrofa dice: “… Y aquí estoy, sin salud, pensión, sin educación, y sin Lucas”. Luego aparece la imagen del hombre, símbolo de las protestas pacíficas en la capital de Risaralda.

Lucas Villa permaneció en estado crítico en el Hospital Universitario San Jorge en Pereira y se convirtió en la imagen de las agresiones letales que han sufrido los protestantes pacíficos de las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el Gobierno del presidente Iván Duque.

"Lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra UCI el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global", declaró este lunes a medios el gerente del hospital Juan Carlos Restrepo.