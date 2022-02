Violenta agresión a mujer de 23 años porque no quiso ceder máquina de gimnasio en Bogotá

El pasado lunes, 14 de febrero, se vivió en Bogotá una nueva escena de agresión hacia las mujeres, en este caso la víctima fue Paola Tovar, de 23 años, quien denunció por medio de sus redes sociales lo sucedido a manos de su presunto agresor.

La víctima relató que las agresiones comenzaron al negarse a prestar la máquina que estaba usando en la sede de Chapinero del gimnasio Smart Fit, a partir de ahí, comenzaron los insultos contra ella e incluso, según la denuncia, su agresor la discriminó por ser “costeña”.

“El señor Jefferson Alexander Otálvaro decidió a raíz de un problema que tuvimos por una una máquina del gimnasio, partirme la cabeza con un iPhone 13 Pro Max, cómo lo presumía, porque para él es más importante tener plata y no importa si te mata. Lo único que supo decir es “usted no sabe quién soy yo”. Yo no vi las fotos, pero me dicen que con las uñas le arañe bastante la cara, no considero que eso sea motivo para hacer algo de tal magnitud, o sea me partió la cabeza. Si yo me hubiese desangrado, pues ahí quedo”, narró Tovar.

La mujer tuvo que defenderse de inmediato, sin embargo, esto no le bastó y recibió un golpe contundente de parte de su agresor, quien utilizó el teléfono celular para pegarle en la cabeza, dejándole una herida abierta.

Luego de varios golpes y cachetadas que también le dejaron contusiones, Paola Tovar interpuso este jueves la denuncia en la Fiscalía General de la Nación buscando que se haga justicia.

Por su parte, Jefferson Alexander Otálvaro, presunto agresor de Paola Tovar, a través de sus redes sociales publicó un video en el que da su versión de los hechos.

