5G en Colombia: ¿qué cambia con la nueva tecnología?

Transcription

la noticia es la adjudicación en Colombia de la banda de cinco G. Mmm uno dice el presidente Petro con un incremento de veintinueve punto dos sobre el precio base. Mmm. Uno. Eso es lo que pagaron las cinco empresas que se ganaron el espectro. He invitado al ministro de Comunicaciones. Esta noticia nos va a tocar y nos va a beneficiar a todos los que tenemos un teléfono celular. Cuándo, Ministro? Buenos días, ministro. Mauricio Ris Cano, Bienvenido. Buenos días, Néstor. Aca un saludo afectuoso a los oyentes y a toda la mesa de trabajo. Hoy en el teléfono celular. Ministro, le aparece a uno una cosita que dice cuatro g, cierto? Sí, así es cuando tenemos cinco G en Colombia, esa cosita que va a aparecer cinco g porque los celulares reconocen automáticamente mmm uno, eh, Si son multiva, la mayoría de los inteligentes lo son de los celulares. Vamos a tener cinco E el otro año. La mayoría de los oyentes son de los de los de los de los oyentes y de los celulares. El otro año vamos a tener un despliegue. Qué dice el acuerdo que hicimos con los operadores? Pero ellos firman un acuerdo al ganarse la subasta es que en el dos mil veinticuatro, es decir, el próximo año vamos a tener cinco E en Bogotá y en las ciudades de más de quinientos mil habitantes. En el dos mil veinticinco ellos deben cumplir la obligación de tener cinco G en todas las capitales de Colombia y en el dos mil veintiséis las ciudades que tienen al menos doscientos mil habitantes. Pero esto es lo que dice el papel. La realidad es que eso va a pasar mucho más antes. Por qué? Porque ellos quieren tener clientes. Entra una competencia feroz de cinco operadores y lo que demuestra la tendencia mundial es que eso va a llegar mucho más rápido. Arrancaremos en febrero. Pero yo creo que entre marzo y junio vamos a tener muchas zonas de principales ciudades que van a estar conectadas. Muchos operadores van a llegar. Pero ministro, perdóneme una cosa cómo es aquí lo de la competencia? Porque yo tengo mi teléfono, cierto? Eh? Con un operador no voy a decir el mío. Sí, pero el operador, pero pero qué competencia? Si yo lo que espero es que mi operador que se ganó una de las frecuencias de ayer me ofrezca rápidamente el servicio de seguro. Esa es la competencia. Entonces, como usted tiene, ustedes no tienen que cambiar. No tienen que cambiar de plan. No tienen que pagar adicional nada. Los ciudadanos no tienen que hacer nada, pero esa pregunta me parece muy pertinente. Automáticamente uno se conecta a cinco e como cuando usted entra a otro país que ya tiene cinco de Estados Unidos de cuatro G pasa a lo que usted dice cinco E O si entra a una zona donde hay tres G, también le va a a tres g la señal. La competencia es entre ellos para prestarle a sus usuarios o a sus nuevos clientes. También se puede pasar el el tema de cinco E. Entonces lo que se dice legalmente es que arrancamos en febrero, en enero son las pruebas técnicas, pero muy seguramente, a final del veinticuatro las principales ciudades van a tener cinco E Mi plan de telefonía celular ministro que incluye datos que incluye internet, etc. Se va a encarecer cuando tenga cinco g. No, lo más probable es que baje el setenta por ciento de los planes de celular han reducido en los últimos diez años el costo se ha reducido en los últimos diez años y por la misma competencia no baja. Es importante decir a los oyentes que no se tienen que inscribir a un nuevo plan ni tienen que cambiar. Bueno, si tienen celulares inteligentes, no tienen que cambiar de celular. Igual el celular flecha también sigue funcionando, solo que no tiene los beneficios de cinco G. Pero la gente no tiene que cambiarse. Es automático el cambio y no tienen que pagar más. Por el contrario, esta es una tecnología más eficiente y la tendencia en el mundo antes. Yo no puedo hablar por las empresas que esto es un libre mercado, pero la tendencia en el mundo es a que los precios bajen y no que suban en el mundo. Porque qué es lo que pasa? Una antena de cinco G puede cargar más celulares. Una antena, como la tecnología es más eficiente, usted puede tener más dispositivos por antena, es mucho más eficiente también para los operadores lo más probable es que los precios bajen no inmediatamente, pero van a bajar en el futuro, pero que suban es muy improbable y no ha pasado nunca en la historia, donde se ha se ha insertado cinco, entre otras cosas porque llega un nuevo operador. En dónde ha bajado, ministro? Porque en Colombia yo no recuerdo que bajen precios de nada. Sí, han bajado. En Colombia han bajado Néstor setenta por ciento del precio celular bajado en los últimos diez años. Y el ingreso promedio por persona que ha bajado o no ha subido no ha bajado. Ha bajado. Yo pago hoy el setenta por ciento de lo que me costaba el plan de telefonía hace diez años en Colombia. Sí, claro. Acuérdese cuánto valía usted tener una panela de esas de, de, de de de Motorola grandes. Eso, los dos barcos. Valía valía toda la plata del mundo tener un plan en ese tiempo segura. Seguramente usted tiene razón, porque hoy todos los colombianos tenemos uno o dos teléfonos. Hay setenta y ocho millones de celulares en Colombia. Setenta y ocho millones. Hay más más celulares que personas. Hay casi uno punto tres personas por esos. Cuántos son inteligentes? El sesenta y ocho por ciento de los de los teléfonos. Sí, estamos hablando de los teléfonos. Para cuántos funcionan? De esos setenta y ocho. Cuántos están operativos? No hay. Hay setenta y ocho millones de cuentas en Colombia que funcionan. Lo que pasa es que el ochenta por ciento es un prepago. No son prepago los celulares, entonces solamente el veinte por ciento son pospago. Es decir, la mayoría de sus celulares es gente que lo tiene y cuando tiene plata, pues compra la tarjetica, compra los mismos para cambiar de tecnología. Cuatro g a cinco g. Las empresas estas de ayer. Bueno, que son todas? Estos son los grandes operadores de la telefonía celular más teleco, que es el nuevo verdad? Así es. Van a tener que instalar antenas nuevas. Sí, claro, porque entre más velocidades tengan, esto es muy importante. Cinco G va a traer cuarenta veces más de velocidad de descarga, cuarenta veces más de velocidad, descarga y veinte veces más de velocidad de subidas. O sea, esto realmente es un cambio en el mundo, en la vida del ciudadano de a pie y en el mundo de los ecosistemas de innovación. Néstor, porque esto es muy importante. O sea, le pongo desde lo más sofisticado hasta lo más necesario. Carros autónomos sólo funcionan con cinco g telemedicina. Usted puede operar un corazón desde desde Londres lo puede operar en Bogotá porque el cinco G tiene una cosa que se llama más velocidad y menor latencia. Es decir, que entre la orden que usted le da entre sus, entre la que usted le da el dispositivo a la red se demora mucho menos tiempo. Entonces eso permite, por ejemplo, una operación de corazón en cinco g las manufacturas, los puertos, todo eso en el mundo. Hoy funciona con cinco G. Por eso decimos que esto va a ser un cambio en el mundo de la tecnología. Y eso obviamente va a ser. Pero cuando hay mayor latencia, las antenas tienen que estar más pegadas. Perdón. Cuando hay menor latencia, las antenas tienen que ser más pegadas. Tiene toda una construcción de antenas en Colombia, las que están en cuatro G, cambiarlas y una nueva construcción. La buena noticia es que cinco G, como es una tecnología más moderna, no necesariamente tiene que construir el arma dos trece que usted está acostumbrado a ver, sino que en las pruebas usted y lo hemos visto y en el mundo es paraderos que tienen cinco g lámparas que tienen cinco G. El mobiliario de las ciudades se acomoda a esta nueva realidad porque a ver como lo de lámparas cinco g. Usted tiene una lámpara de esas de iluminación de la calle. Esa lámpara usted la convierte en una antena de cinco G O usted tiene un paradero de buses. Ese paradero se puede convertir en antena de sí, cohe como usted ta tienden tienden a desaparecer las antenas gigantes que conocemos? No realmente van a seguir en las zonas, digamos apartadas. Pero como usted en las ciudades necesita tener tantas antenas tan pegadas Pues no tiene espacios para construir grandes antenas. Ahí serían las repetidoras, Digamos en esos sitios como en los paraderos. Exactamente las grandes y las que van exactamente exactamente, Ricardo. Entonces lo la tendencia en el mundo es que usted empieza a convertir mobiliarios urbanísticos en antenas para poder cumplir el requisito de tener tantas antenas. Porque usted no tiene espacio en las grandes ciudades, En las en los sitios rurales y en las pequeñas ciudades habrá espacio de construcción de más antenas, pero cinco g tiene todo ese cambio de tecnología? Claro, Ministro. Eso en la tecnología para la llegada de cinco G. Pero hablemos del teléfono celular. Usted bien sabe que los celulares cinco G hoy en el mundo por las empresas que los hacen o los venden, son mucho más costosos y son considerados celulares gama alta en promedio en Colombia todavía estamos en una gama media de esa telefonía. Cómo va a ser el plan para que el colombiano de a pie que lo está escuchando a esta hora en el taxi o en el bus diga? Yo también puedo comprar un teléfono celular cinco G? No, pero eso es es una muy buena pregunta. Y vuelvo y repito el sesenta y ocho de los de los veinte por ciento de los solares en Colombia son inteligentes, celulares inteligentes. Para que quede claro, sí. Qué significa que más o menos desde hace cuatro años o cinco años, el que compró un celular inteligente en los últimos cuatro o cinco años? Esos celulares ya son multiva banda, es decir, más o menos desde el iPhone diez para que alguien que tenga iPhone, por ejemplo, entienda vienen ya con celulares multiva banda, Es decir, que no hay que volver a comprar celular, sino que el celular se adapta nuevamente al celular. Hay algunos celulares inteligentes si los compraron hace de cuatro años para abajo o que ya son muy viejitos que sí requieren cambiarse. Y para tener la tecnología cinco g. Pero es muy importante decirlo. O el que tiene, por ejemplo, un celular flecha. En Colombia hay uno punto cinco millones celulares. Flecha. Eso cuántos? Cuántas flechas hay en Colombia? Uno cinco millones. Esos no se van a poder conectar automáticamente al cinco G. Sí, sé por por qué le decimos a esos celulares flechas? Yo no sé, pero la gente los identificó. Qué es lo más antiguo? El arma antigua. Lo por viejito. No, yo tengo Yo tengo otra explicación que que no sé si o no. No se atreven, Felipe, no se atreven a todos. Están porque políticamente correcto le dicen flechas a esos celulares, No? Pues yo me imagino. Y no lo voy a decir de manera despectiva, porque cualquier indio lo tiene. Mmm. Cero. Pues llamemos las cosas por su nombre. Yo me imagino, no sé cuántos y cuántas flechas quedan en Colombia. Ministro, uno punto cinco millones. Sí, pero nos acostumbramos a decir celular, flecha celular, Flecha Quiere decir un celular, eh? Barato de combate? Sí, es el más baratico ese, pero es muy importante decírselo. Mmm. Uno que no significa que esos celulares quedan inservibles no significa que que el ciudadano va caminando y entonces no le entra el celular? No, el celular sigue funcionando, se conecta, tiene voz. Lo que pasa es que no va a disfrutar de las velocidades claras del cinco G. Si usted tiene sigue caminando por una trocha y al lado de la trocha hay una de una autopista que es cinco G. Por eso, ministro, insistir a esos colombianos que tienen que cambiar la flecha por uno que pueda disfrutar de los beneficios del cinco G. También pensó en la subasta y en todo el negocio de planear el cinco G en una alternativa para que no sea tan costoso poder tener un teléfono inteligente. Los es un tema más de los operadores que seguramente van a ser planes y los vendedores de celulares seguramente van a aprovechar esta oportunidad para hacer publicidades especiales. Nosotros no tenemos contemplado subsidios celulares porque no tendría sentido. Estemos subsidiados y regalamos computadores para la educación, pero no subsidia ni regalamos celulares. Pero seguramente a través de esto vienen todas las campañas de mercadeo de políticas de las empresas. Ayer mismo ya están mandando publicidad y van a ofrecer seguramente planes diferentes con celulares diferentes. Esto trae todo un nuevo mundo, no solamente a la tecnología, sino a la al comercio. Y obviamente seguramente va a pasar Ministro, hay una ecuación ahí que no, no, no acabo de entender. Y es que dice usted que con el cinco G es posible que bajen más las tarifas de que que nosotros pagamos por el celular. Y entonces, dónde están las utilidades de estas empresas que pagaron esta millonada por el cinco p? Las tarifas en el mundo? Yo lo digo, digamos de manera como una tendencia han bajado setenta por ciento en el mundo. Es cierto que el ARP, el ingreso por persona ha bajado también para las empresas, obviamente, y las empresas de telecomunicaciones cada vez tienen que hacer más y mayores inversiones. Es no es que vaya a bajar y esto es muy importante aclararlo y por eso me agradezco la pregunta. No es que porque llegue sin bajar, sino que no va a subir y la tendencia en el mundo es que las tarifas vayan a bajar, entre otras porque llega otro nuevo operador que va a entrar con nueva competencia. Cuando llegó hum se redujo los precios de celular. Ahora llegó Tel Col y lo mismo va a pasar en la tendencia donde están los ingresos de las empresas. Habría que preguntarles a ellas. Muchas de ellas tienen que estarse capitalizando permanentemente. Y una de las razones por las cuales el cinco G no llegó tan rápido a Colombia es porque precisamente deben intereses de algunas empresas de no querer pasar de cuatro a G cinco G porque les toca aumentar la inversión, seguramente reducir la rentabilidad. Por eso aquí los grandes ganadores son los usuarios. Nosotros no hicimos cinco G pensando en la rentabilidad de las empresas, aunque no estoy seguro que no se van a quebrar. Pero lo hicimos. Fue pensando en los usuarios y ellos tendrán que tener planes especiales para empresas que podrán ofrecer y otros temas. Pero lo importante es que aquí ganamos los colombianos. El ministro quiere volver a las antenas que se van a instalar. Estamos hablando de cuántas antenas? Mmm. Uno no, no lo tengo claro por número de antenas, pero seguramente vamos a tener que en las ciudades casi duplicar por lo menos el número de antenas que tenemos hoy. El número técnico de despliegue. Si lo tiene cada empresa de acuerdo a su estrategia para cumplir, digamos, estos operadores. Y también depende de las antenas que tengan hoy No, porque muchas de las antenas no es que tengan que construir una nueva antena, ya tienen cuatro G y tiene un despliegue grande, pues simplemente cambia la robótica de esa antena. Ministro. Hay muchos mitos en torno al cinco G y yo debo preguntarle por eso. Mitos y verdades, pero quiero saber cuál es la verdadera incidencia de la tecnología cinco G en la salud de la gente. Es perjudicial para la gente. El uso de tecnología cinco G no es perjudicial. Esa es una pregunta que me hacen mucho, sobre todo muchas comunidades que dicen No me pongo una antena aquí no me pongo a les gusta estar conectados, como digo yo, pero no les gusta que les pongan la antena y y esto lo uno trae lo otro. Es decir, al que le gusta la vaca también le tiene que gustar la leche. Es decir, si uno quiere que su comunidad esté conectada, también hay veces debe permitir que hayan antenas. Pero está claramente y hay muchos estudios y hay muchos estudios donde dicen que los celulares y las antenas no son no ionizantes, es decir, no dañan la salud de los colombianos. No dañan las células, que es lo que, por ejemplo, si hacen los rayos X. Y esos estudios demuestran que, por ejemplo, un secador de pelo es mucho más dañino que un celular. Esos estudios demuestran que microondas las ondas del microondas son más dañinas que las de un celular. Entonces los colombianos pueden estar tranquilos porque está probado científicamente que el celular no daña la salud y que tampoco las antenas. Seguro que un secador de pelo daña más que un teléfono celular. Eso lo leí un estudio de la GC. Lo que pasa es que el celular de pelo ministro se lo ponen las señoras usualmente un par de minutos con el celular. Estamos pegados a la oreja todo el día. Sí, eso también puede ser parte del debate del estudio, pero los estudios que yo he leído y que han estado es que el celular no es dañino para la salud, sino estaríamos enfermos todos los toda la humanidad, porque casi toda la humanidad anda con un celular pegado a la oreja a la ministro para efectos de cinco G. Qué diferencia hay entre una antena tradicional y una de las nuevas antenas que va a tener en estos temas? Que veo muchas preguntas a la gente preocupada por por el alcance, Por la magnitud de las de las antenas? No. Las antenas que hay hoy se pueden pasar a cinco G perfectamente cambiando la aviónica de la antena. No pasa nada y se construirán antenas que parecerán mucho las que hay hoy y otras que se tendrán que innovar porque como se necesitan muchas más antenas en las ciudades, pues se necesitarán nuevos desarrollos inmobiliarios para que podamos disfrutar del cinco G. Cuando hicimos las pruebas de cinco G, por ejemplo, que hicimos varias pruebas. Este año vimos antenas que trajeron algunos operadores que funcionan a otros países del mundo, como lo dije al principio, que era un paradero, antena, una lámpara, antena, etc. Sí tienen más alcance las antenas cinco G que las cuatro G tienen menos alcance. Entonces se necesitan más antenas. Exactamente Por eso tiene más latencia. Entre más velocidades, más antenas, más cerca las antenas, menos alcanza. Va a haber más antenas. Van a haber cinco G. Van a haber más antenas por el cinco G entre menor. Entre mayor sea la banda mayor cobertura como AM FM tiene menos cobertura que AM y las bandas hacia arriba como la de cinco G, pues tienen más calidad, menos cobertura ministro