Amazon
Incendio en Bogotá
Arremetida de Trump a Petro

Amazon logra restablecer su servicio tras la caída que afectó a millones de usuarios

La compañía anunció que la mayoría de los servicios comenzaron a recuperarse a lo largo del día y que el funcionamiento de su red regresó a la normalidad al cierre de la jornada.

Amazon
Foto: AFP
Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2025

mazon restableció su servicio este lunes tras enfrentar una nueva interrupción global en su servicio de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que dejó sin funcionamiento durante horas a plataformas tecnológicas, aerolíneas y servicios financieros en varios países.

El fallo, originado en la región del norte de Virginia, una de las más antiguas y con mayor tráfico de la compañía, provocó errores en la conectividad y en la interfaz de programación de aplicaciones (API) de numerosos servicios, según informó la empresa.

AWS explicó que el problema se generó en la red interna de su sistema Elastic Compute Cloud (EC2), que permite a las empresas ejecutar aplicaciones y gestionar recursos informáticos en la nube.

Entre los servicios afectados estuvieron plataformas de Microsoft 365, aerolíneas como United y Delta, aplicaciones de pago como Venmo y videojuegos populares como Fortnite.

Amazon señaló que implementó "medidas de mitigación adicionales" para estabilizar el tráfico y evitar nuevas sobrecargas.

Pese a la magnitud de la caída, las acciones de Amazon subieron un 0,8 % en la bolsa de Nueva York, reflejando la confianza del mercado en su rápida respuesta y en la solidez de AWS, que sigue siendo la mayor red de servidores en la nube del mundo.

